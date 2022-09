Homem-Aranha francês fez anos e também quis chamar a atenção para a crise climática

Alain Rober celebou o seu 60º aniversário subindo a mais um aranha-céus. Desta vez, escalou um edifício de 48 andares para chamar a atenção do mundo para a crise climática.

Alain Robert, o alpinista livre apelidado de “Homem-Aranha francês”, escalou um arranha-céus de 48 andares em Paris no sábado, cumprindo um objectivo que tinha estabelecido para si próprio uma vez atingida a idade de 60 anos. Robert, afirmou que queria passar mensagem de que “ter 60 anos não é nada” e quis também usar a escalada para aumentar a consciência sobre a necessidade de acção em matéria de alterações climáticas.

Vestido de vermelho, Robert levantou os braços ao atingir o topo do edifício TotalEnergies, de 187 metros de altura, que se eleva sobre o distrito comercial La Defense da capital francesa. “Quero enviar às pessoas a mensagem de que ter 60 anos não é nada. Ainda se pode fazer desporto, ser activo, fazer coisas fabulosas”, disse Robert, cujo 60º aniversário foi no mês passado.

“Prometi a mim próprio há vários anos que, quando chegasse aos 60 anos, voltaria a subir aquela torre porque os 60 anos simbolizam a idade da reforma em França e achei que era um toque agradável”, disse ele à Reuters. Robert, que também queria usar a escalada para aumentar a consciência sobre a necessidade de acção em matéria de alterações climáticas, já tinha escalado a torre TotalEnergies em numerosas ocasiões.

Foto REUTERS/Lucien Libert

Não é a primeira vez que Alain Robert associa esta façanha a uma causa. Em 2019, por exemplo, escalou um edifício de 68 andares em Hong Kong para deixar uma “bandeira da paz”

Ele começou a escalar em 1975, treinando nas falésias perto da sua cidade natal de Valence, no sul de França. Começou a escalar sozinho em 1977 e rapidamente se tornou um escalador de topo. Desde então, escalou mais de 150 estruturas de torres em todo o mundo, incluindo o Burj Khalifa do Dubai - o edifício mais alto do mundo, a Torre Eiffel, e a Ponte Golden Gate de São Francisco.

Muitas vezes escalando sem permissão, foi preso repetidamente. Ele trepa sem arnês, usando apenas as suas próprias mãos, um par de sapatos de escalada e um saco de giz em pó para limpar o suor.