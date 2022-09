O que o faria deixar de usar o carro? Fale connosco

A propósito do Dia Europeu sem Carros, que se assinala esta quinta-feira, o PÚBLICO quer ouvir os seus leitores.

Esta quinta-feira, assinala-se o Dia Europeu sem Carros, em que a União Europeia reforça o apelo à protecção do planeta, sugerindo que todos nós adoptemos uma mobilidade mais sustentável. A propósito desta data, queremos colocar aos nossos leitores a seguinte questão: o que os faria deixar de usar o carro? Envie-nos o seu contributo. As respostas serão publicadas no Azul.

Devido a preocupações ambientais — e devido também ao facto de a crise energética estar a resultar numa subida acentuada dos preços da gasolina —, estão a multiplicar-se os casos de pessoas que estão a pegar cada vez menos no carro, optando por alternativas menos poluentes (ou então procurando soluções como os sistemas de boleia partilhada). Mas há pessoas para quem deixar o carro em casa é uma impossibilidade.

Para quem tem filhos em idade escolar, por exemplo, é difícil prescindir do automóvel. Também não são invulgares os casos de pessoas que vivem em zonas em que a oferta em termos de transportes públicos não é das melhores. Para pessoas com mobilidade reduzida, apanhar um transporte público também pode ser um desafio.

Caso seja uma pessoa que até gostaria de ser mais sustentável na sua mobilidade, mas não tem como deixar de usar o carro, queremos que fale connosco. Conte-nos a sua experiência e diga o que teria de acontecer (na sua vida pessoal, no seu trabalho, na cidade em que vive...) para poder começar a deixar o seu automóvel parado. Pode escrever-nos uma mensagem breve, assim como pode gravar um curto vídeo no telemóvel. Envie as suas respostas para azul@publico.pt. Esperamos por si.