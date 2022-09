Inspecção do Exército investiga se hierarquia dos comandos alterou actividades previstas

Militar que foi sujeito a um transplante do fígado terá sofrido “golpe de calor” como aconteceu com dois recrutas que morreram em Setembro de 2016. Quadro clínico regista progresso “muito positivo”.

A Inspecção-Geral do Exército está a investigar se a hierarquia dos comandos cumpriu o plano de curso que estava previsto ou se ordenou a realização de actividades à revelia do que estava programado. Quem o admite é o próprio Exército que, questionado pelo PÚBLICO, esclareceu que há duas investigações internas a correr com esse objectivo, entre outros.