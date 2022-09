Conferência nacional do PCP em Novembro não será electiva

Medidas do Governo são “gato à mostra com rabo escondido”, diz Jerónimo sobre a “manobra” das pensões e dos apoios às empresas.

A conferência nacional que o PCP marcou para Novembro em Corroios (Seixal) não será electiva, garantiu neste domingo Jerónimo de Sousa, que, no entanto, também não quis especificar se poderá servir para a ratificação de uma decisão do Comité Central de substituição do actual secretário-geral.

“Não é uma conferência electiva, é uma conferência que, entre os congressos e as reuniões do Comité Central, serve para procurar, através de uma resolução política, responder aos grandes problemas nacionais e aos problemas concretos que vivemos”, disse Jerónimo de Sousa na conferência de imprensa sobre a reunião do Comité Central deste fim-de-semana. Questionado sobre se na conferência poderia ser anunciada a sua substituição, o líder comunista não desarmou. “Um dia será, mas com uma garantia: prometo que vai ter tempo para fazer essa pergunta outra vez.”

Apesar de o partido – em concreto, a CDU – estar em perda sucessiva de eleitorado, Jerónimo não admite que os resultados eleitorais sejam o motivo para a marcação desta conferência entre congressos – algo que não acontece há 15 anos. Até porque não há campanhas eleitorais a curto prazo, realçou.

“Estamos a viver um período muito difícil e muito apertado que leva a exigências de nós, não só comunistas mas também democratas, patriotas preocupados com a situação, que possamos encontrar uma resposta de luta que seja capaz de travar o caminho de ‘descambamento’ para uma situação social [problemática]. Pode haver e há divergências de fundo, mas todos estamos de acordo que, assim, não: não se imponha o empobrecimento à esmagadora maioria dos portugueses.”

Na sua intervenção sobre as conclusões deste Comité Central, Jerónimo deixou, a par e passo, críticas ao Governo, tanto pelos apoios que anunciou como por tudo o que se recusa a fazer. Nomeadamente, a aumentar salários e taxar os lucros extraordinários dos grupos económicos, que classificou de “quase obscenos”. Jerónimo vincou que o PCP não é contra o facto de uma empresa dar lucro. “Uma empresa não é para dar prejuízos, mas quem pode admitir esta disparidade?”, questionou, defendendo ser “justo” que “uma parte desses lucros fabulosos tenha uma dimensão social, sirvam para investir na produção nacional e para preocupações sociais”.

Sobre as pensões, o PCP critica a “manobra” do Governo para, “a pretexto de uma prestação única que não cobre sequer metade do poder de compra perdido em 2022, impor, ao contrário do que o Governo anuncia, um corte definitivo no valor das pensões em 2023 e nos anos seguintes”.

Jerónimo insistiu na necessidade urgente de tomar medidas como o aumento geral dos salários e pensões (numa percentagem que assegure já este mês a reposição e valorização do poder de compra) e do salário mínimo para 800 euros, de forma intercalar; o tabelamento ou fixação de preços máximos dos bens essenciais (energia, combustíveis e bens alimentares); fixação de um tecto máximo para aumento das rendas (até aos 0,43% deste ano); e tributação extraordinária dos lucros excessivos. Tudo recomendações e propostas chumbadas no Parlamento, na sexta-feira, pelo PS.

Os comunistas vão insistir, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2023 nestas questões, mas as expectativas sobre as opções do documento são muito baixas. “Pelo que conhecemos, e até em termos de execução orçamental do deste ano, aquilo que aí vem não é bom”, respondeu Jerónimo de Sousa ao PÚBLICO. Lembrou que, na questão dos salários da função pública, António Costa já respondeu “nem pensem” sobre colmatar a perda do poder de compra. No SNS as respostas necessárias também deverão escassear, admite o líder comunista que diz haver “consciência de que vai ser preciso muita luta” para conseguir medidas que enfrentem o agravamento da situação económica e social.

Ao falar da necessidade de “muita luta” Jerónimo de Sousa garante que não está a prometer um ano instável com greves. Até porque “os trabalhadores não fazem a luta pela luta, para mostrar. Quando fazem greve são eles que perdem o seu salário”. “A greve é um instrumento democrático acolhido na Constituição e acreditamos que os trabalhadores vão desenvolver a luta com sacrifício de um dia de trabalho. Mas precisam de se unir e mobilizar para terem o direito a uma vida mais digna.”