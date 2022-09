As linhas e a Parada

O Jardim da Parada, no bairro lisboeta de Campo de Ourique, estará com os dias contados, se avançar o projecto do prolongamento da linha vermelha do Metropolitano até ao local onde existe este espaço com árvores de grande porte, um lago, um coreto e uma recente esplanada. O Jardim da Parada é intocável porque é património, memória, identidade da cidade e contributo positivo para o ambiente. Por estas circunstâncias, urge que o presidente da câmara, para além do dever de conceder a audiência pedida por um grupo de moradores, defenda a preservação do jardim onde cresceram várias gerações, cresce a actual e Moedas tem de garantir que as futuras possam desfrutar deste histórico lugar.

Por todas estas razões, a indignação da população local coloca uma linha vermelha à linha vermelha do Metro. Progresso não é sinónimo de construção sobre a destruição do património de Lisboa. Seria um atraso civilizacional. É inadiável que o Metro se expanda. Porém, um desafio para a engenharia é faze-lo mas salvaguardando espaços verdes centenários. O desenvolvimento do Metro passa também pelo funcionamento capaz do material circulante, dos elevadores e escadas rolantes, menores tempos de espera e preços mais baixos dos bilhetes. As diversas gerações que passaram e passam pelo Jardim da Parada, hoje unem-se para que a memória não pare, neste caso não se abata.

Aristides Teixeira, Almada

Tudo o que é demais é inaceitável

​A simpatia e honrarias quase ilimitadas que estão a ser dadas, após a morte da rainha, Isabel II do Reino Unido, pela comunicação social e, particularmente pelas televisões foi (e irá ser) um exagero desmedido. Tudo o que é de mais, é moléstia. Parece que vivemos numa monarquia... Não! Estamos num regime republicano que é antagónico à monarquia absoluta. A RTP, paga pelos contribuintes, comporta-se de forma seguidista face às estações privadas. Gastar e desperdiçar tantas horas em detrimento do serviço público, com tanta situação que urge abordar, é inqualificável! Temos reportagens dos cortejos e não só, sobre a morte da soberana, que não é compaginável com os valores da República.

Não sou historiador, mas não me ocorre ninguém com rasgo luminoso e obra vultuosa e que tenha servido a Humanidade ter tantas homenagens e bastas horas de emissão, até se lhe perder o conto...

Paz à sua alma, mas não merecemos esta estopada. Dá a ideia que todos os dias assistimos ao seu funeral...

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Porque continuam a faltar professores?

Ano após ano, a falta de professores mantém-se e parece que ninguém no Ministério da Educação, incluindo o actual ministro que já pertence ao ministério há vários anos, consegue encontrar uma solução. Porque será que havendo falta de professores, todos os anos a 1 de Setembro milhares deles ficam desempregados? Não haverá no Governo e no PS ninguém que consiga resolver o problema que foi criado por Maria de Lurdes Rodrigues há muitos anos? Será que o ministro, com a nova ideia de dar liberdade às escolas para a contratação de professores, vai resolver parte do problema ou vai contribuir para aumentar a desigualdade de uns perante os amigos de outros? Uma coisa é certa, sem a vontade de António Costa e a disponibilização de verbas pelo ministro das Finanças, o problema que representa a falta de professores agravar-se-á ano após ano e quem continuará a sofrer serão, evidentemente, os alunos que não têm qualquer culpa pela incompetência dos vários ministros da Educação dos últimos anos.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Colocação dos professores

Estou perfeitamente de acordo com o editorial de quarta-feira de Andreia Sanches e até não percebo como é que não se pode concordar. Nunca percebi bem esta história da colocação de professores ser centralizada. Porque é que um professor de Inglês para uma escola lá da minha aldeia tinha que ser escolhido no Terreiro do Paço e vir de Vila Real de Santo António, por exemplo?

Acredito que um professor que mora no meu distrito, que conhece as pessoas, os hábitos e a região, ficará todo muito mais feliz se puder concorrer a uma escola do seu distrito, onde pode resolver muito mais comodamente os seus problemas administrativos.

Mesmo assim, se ele quiser concorrer para outra escola qualquer de outra parte do país, que o faça. Porque não? A escola escolherá. Tenho a certeza que com esta “revolução” até se estimulam muito mais pessoas do meu distrito a serem professores. Será que é preciso mesmo uma “revolução” para entender isto? Pois então que venha.

José Rebelo, Caparica