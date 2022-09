Os culpados dos fogos florestais

O amplo tratamento dado na quarta-feira pelo PÚBLICO dirige sobre os julgamentos dos responsáveis da tragédia de Pedrógão, em 2017, é trabalho de excelente jornalismo e nesse sentido quero acrescentar: não se deve deixar passar em branco o que sucedeu com a atribuição de culpas daqueles grandes incêndios florestais, com a Protecção Civil a surgir como acusadora e os bombeiros acusados, incluindo um Comandante com largos anos de experiência e dedicação a ser apontado como maior responsável - isto foi uma canalhice que felizmente o tribunal reconheceu. E da Protecção Civil ninguém foi responsável? Dos políticos também ninguém assumiu culpas, nem o ministro da tutela das florestas, por não ter sido capaz de implementar uma política eficaz e competente?

Quer dizer, quem se lixa é sempre o mexilhão, para os manda-chuvas nunca é nada com eles; mas como tinham de arranjar um bode expiatório lá demitiram a ministra Constança Urbano de Sousa que era a menos culpada pois a ausência de uma organização florestal capaz, a inaçcão e o barril de pólvora das matas, não eram culpa dela como ministra da Administração Interna. As tragédias repetem-se todos os anos e cada vez são mais evidentes as falhas de comando da Protecção Civil relativas aos bombeiros que são quem dá o corpo ao manifesto. Quando é que neste país os políticos e aprendizes de político são responsabilizados? Valem-nos alguns tribunais que vão vendo o lado errado destes processos.

Fernando Santos Pessoa, Faro

Sede de vingança

Porque é que tanta gente considera o veredicto do julgamento de Pedrógão uma derrota? Porque é que insistem num responsável humano, quando até o tribunal soube reconhecer que, aqui, as razões foram naturais — e humanamente impossíveis de dominar. Há culpado? Certamente. São as alterações climáticas, estúpido. E quem tanto deseja vingança, que se torne activista climático e ajude a mudar a cultura que nos impele para o que António Guterres chama sem pudor “suicídio colectivo” — seja pelo fogo ou pela água. Que o digam os habitantes de Manteigas que, depois de incêndios florestais de uma magnitude inaudita na serra da Estrela, se viram agora a braços com as enxurradas das primeiras chuvas. Quem são os culpados? Aqueles que insistem nos lucros e nos confortos advindos das energias fósseis. E aqueles que insistem em prosseguir impávidos, como se nada fosse com eles.

Pedro Gadanho, Lisboa

O cerne da questão

O recente artigo de opinião do bastonário da Ordem dos Médicos - “Dignidade, equidade e solidariedade” - vale a pena ser lido. Começando pela consabida distinção entre técnicos e políticos (coisa que, como se sabe, ele não é) e colocando o cerne do problema do sistema de saúde no facto de os políticos não conseguirem “criar as condições adequadas para manter os médicos no SNS”, o bastonário resume bem a equação: num SNS cujos custos aumentam enormemente todos os anos, é preciso mais (muito mais) dinheiro para os médicos. Como se fosse possível o sector público concorrer economicamente com hospitais e clínicas privadas que – ironia das coisas – absorvem, eles próprios, grande parte dos recursos do... SNS. Há aí um círculo vicioso bem escondido.

Recordo uma entrevista e um artigo de opinião do Prof. José Ponte, o primeiro director do curso de medicina na Universidade do Algarve, e retiro desses textos duas curtas passagens. A primeira: “Ao fim dos dez anos de formação (de um especialista) dá quase meio milhão. Se quando se acaba uma especialidade em oftalmologia ou dermatologia e a pessoa vai para o privado ou está a meio gás, para que foi o investimento?”. O valor das propinas no curso privado de medicina que existe é bem expressivo. A segunda: “Um SNS sustentável é aquele em que não se desperdiça tanto, por exemplo em exames desnecessários, que aposta mais na medicina dos cuidados primários, que melhora a prevenção”. Um raio dum político, este homem.

António Monteiro Fernandes, Lisboa