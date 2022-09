João Sousa ganha a Monteiro no duelo dos números um e dá vitória a Portugal

Portugal avançou neste sábado para o “play-off” de apuramento para as Finais da Taça Davis de ténis de 2023, depois de João Sousa conquistar, frente a Thiago Monteiro, o terceiro e decisivo ponto na eliminatória com o Brasil.

No Centro Cultural de Viana do Castelo, o 56.º jogador mundial venceu a “batalha” dos números um de cada país, derrotando o 65.º classificado da hierarquia ATP com os parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e 28 minutos, no quarto encontro da eliminatória do Grupo I Mundial.

Graças ao triunfo de Sousa, responsável também pelo primeiro ponto do 3-1 frente ao Brasil, Portugal garantiu o acesso à fase de qualificação para as Finais da Taça Davis da próxima temporada, na qual vai lutar pela presença entre a elite da principal competição por selecções do ténis.