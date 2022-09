Xenakis para uma sala cheia

Um excelente concerto para os 100 anos do compositor Iannis Xenakis. Música com 70 anos, mas ainda nova. Quem envelheceu foram as salas de concerto — ainda vão a tempo de rejuvenescer.

Era de entrada gratuita este primeiro concerto de um ciclo pensado para assinalar os 100 anos do nascimento do compositor grego Iannis Xenakis (e este domingo há mais um!). A sala estava praticamente cheia, com muita gente nova (nem sempre assim é) e um público cheio de curiosidade pela nova música... de há 70 anos. São raras as oportunidades para ouvir estas obras ao vivo – e a curiosidade aumenta.