Nome Quinta de Monforte Rosé 2021

Produtor Quinta de Paradela de Monforte, Penafiel

Castas Vinhão

Região Vinhos Verdes

Grau alcoólico 12 por cento

Preço (euros) 12,90 (drinksco.pt)

Pontuação 90

Autor José Augusto Moreira