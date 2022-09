Luto pela rainha Isabel II adia actividade política e merece críticas da esquerda

O luto nacional de três dias pela morte de Isabel II foi classificado como “pacóvio” ou “exagerado” por Pedro Filipe Soares (BE) e António Filipe (PCP). A decisão do Governo levou ao adiamento das jornadas parlamentares da IL e da actividade parlamentar da Madeira.

Não foi só no Reino Unido que as pessoas se insurgiram contra as limitações impostas pelo luto de dez dias pela morte da rainha Isabel II. Em Portugal, o Governo decretou três dias de luto nacional, em vigor a partir da próxima segunda-feira, uma decisão que vai afectar a actividade política, e que algumas figuras à esquerda já começaram a contestar.

Para o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, que apelidou o anúncio do Conselho de Ministros de “ridículo” e “pacóvio”, trata-se de uma decisão que “não representa o sentimento popular e republicano”. “A mim não me representa”, afirmou, numa publicação no Twitter esta quinta-feira.

Já António Filipe, ex-deputado do PCP e membro do Comité Central do partido, questionou, na mesma rede social, se três dias de luto não seria “um bocadinho exagerado”.

Ambas as forças políticas se abstiveram no voto de pesar da rainha apresentado pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, esta sexta-feira no Parlamento. Ainda assim, o voto que elogia a monarca por ter tido “um papel fundamental para a democracia britânica” e personificado “melhor do que ninguém, o papel institucional próprio do monarca de uma monarquia constitucional”, foi aprovado com os votos a favor dos restantes partidos.

​O decreto do executivo vai afectar também a vida política, tanto no território nacional como continental. A Iniciativa Liberal foi obrigada a adiar as jornadas parlamentares que tinha marcado para a próxima semana para os dias 3 e 4 de Outubro. E a Assembleia Legislativa da Madeira viu-se forçada a​ atrasar por um dia a retoma da actividade parlamentar, isto é, o início da IV Sessão Legislativa, que deveria ocorrer na próxima segunda-feira.

O Governo decretou o luto nacional pela morte da monarca britânica no Conselho de Ministros esta quinta-feira, justificando a decisão com o facto de a rainha Isabel II ter marcado “profundamente a segunda metade do século XX e o primeiro quartel do século XXI” e de o Reino Unido ser o “mais antigo Aliado” de Portugal.

Segundo a Lei das Precedências do Protocolo do Estado Português, “o luto nacional é declarado pelo falecimento do Presidente da República, do presidente da Assembleia da República e do primeiro-ministro e ainda dos antigos Presidentes da República”, mas também pela morte de uma “personalidade” ou pela “ocorrência de evento de excepcional relevância”. Estes são os critérios previstos na lei para determinar o luto nacional, não havendo propriamente uma fórmula para calcular o número de dias de luto para cada uma das personalidades.

Parlamento autoriza ida de Marcelo às cerimónias fúnebres de Isabel II O Parlamento autorizou esta sexta-feira a ida do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Londres para representar o Estado português nas cerimónias fúnebres da monarca do Reino Unido, Isabel II, com abstenção do BE. Em carta dirigida à Assembleia da República com data de sábado, que deu entrada na segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa pediu assentimento para se deslocar a Londres entre o próximo domingo e terça-feira. O funeral de Isabel II está marcado para a próxima segunda-feira, 19 de Setembro. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de Abril de 1926, em Londres, e teve um reinado de 70 anos, iniciado em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o irmão abdicou. Morreu na quinta-feira, aos 96 anos. Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à morte de Isabel II em Brasília, onde se encontrava para participar nas celebrações do bicentenário da independência do Brasil, manifestando "profunda e sincera consternação". Numa mensagem dirigida ao novo monarca do Reino Unido, Carlos III, o chefe de Estado português escreveu que Isabel II "permanecerá para todos um exemplo de coragem, de dedicação, de estabilidade e de inabalável sentido de serviço público, como o foi ao longo dos seus mais de 96 anos de vida e 70 anos de reinado". O assentimento da Assembleia da República às deslocações do chefe de Estado é uma formalidade imposta pela Constituição, que estabelece que o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem autorização do parlamento. Frequentemente, as datas das deslocações oficiais incluem, por segurança, um ou dois dias a mais do que o período efectivo das respectivas visitas.