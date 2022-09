Em Ílhavo, há uma longa casa térrea com vista para si própria — e para a horta

Situa-se em Ílhavo, na cidade de Aveiro, uma casa que se prolonga pela Rua das Cancelas e que se distingue das restantes devido aos “materiais utilizados” e ao “desenho urbano”, explica o arquitecto Ricardo Senos ao P3. A casa, construída com poucos revestimentos de catálogo e com materiais com características naturais, foi um desafio para os arquitectos do atelier M2.senos.

Erigida num terreno com “quase 50 metros” e sem grande profundidade (de 10 metros), a casa foi desenvolvida para que se acomodasse e tivesse “uma presença agradável” na rua, explica o arquitecto. Os materiais utilizados, como a madeira, o betão, o mármore e o microcimento, concedem a esta habitação um “ambiente orgânico” e até um “detalhe náutico”. Para “marcar uma posição geométrica na rua”, a entrada faz-se pelo centro da casa e foram ainda criados dois espaços lúdicos nessa área: uma zona de treinos e um escritório.

Um dos grandes desejos dos proprietários era a privacidade. Assim, a casa, que possui muitas janelas, foi planeada de maneira a que o vidro fosse recuado, criando uma espécie de “pátios privados”. Para conceder ainda mais intimidade, as portadas de madeira quando recolhidas não o são totalmente, deixando a madeira marcar presença no espaço. O exterior foi pensado de modo “naturalista”, existindo uma horta, diversas árvores e sebes. Há, ainda, pavimentos drenantes no exterior que, segundo o arquitecto, são “100% ecológicos” e que permitem a “permeabilidade da água”.

Uma "receita", desenvolvida pelos arquitectos Ricardo Senos e Sofia Senos, que cozinhou uma casa com 36 metros de comprimento e 10 metros de profundidade.

