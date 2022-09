Construção polémica no miradouro de S. Martinho do Porto gera protestos

Já há um abaixo-assinado e queixas à Câmara de Alcobaça e ao Ministério Público contra a demolição de edificado no centro histórico e sua substituição por prédio com impacto paisagístico negativo.

Em pleno centro histórico da vila de S. Martinho do Porto, no local conhecido por miradouro - por daí se poder avistar a povoação e a totalidade da baía - está em construção um edifício que notoriamente ultrapassa a cércea existente e que adultera as características urbanísticas do local.