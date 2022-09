João Ferro Rodrigues. Conciliar liberdade e direitos com a promoção do “bem comum”

Esta semana, no podcast 45 Graus, o convidado é o economista e empresário João Ferro Rodrigues, licenciado em economia pela Universidade Católica Portuguesa, com um MBA pela Harvard Business School. Tem-se dedicado à gestão em sectores como a consultoria estratégica, as energias renováveis e a tecnologia.

A Era do Nós: Propostas para Uma Democracia do Bem Comum é o primeiro livro de João Ferro Rodrigues, uma reflexão sobre a evolução da sociedade nas últimas décadas, no mundo e em Portugal, e um manifesto por uma ênfase renovada no comunitarismo.

O livro parte da convicção de que vivemos hoje, em resultado da evolução da economia e da sociedade, numa era mais individualista e compartimentada do que no passado. Esta tendência reflecte-se, para muitas pessoas, num isolamento e atomização social, enquanto outras têm uma vida social activa mas vivem em autênticas “bolhas” sociais, em que contactam pouco com o resto da sociedade.

João Ferro Rodrigues entende que esta tendência “anti-comunitarista” é, desde logo, um mal em si mesmo, moral, mas tem também trazido consequências concretas na vida dos próprios indivíduos, seja por via de um menor crescimento económico, seja pelo seu impacto na saúde e na felicidade individual.

O livro A Era do Nós: Propostas para Uma Democracia do Bem Comum termina, por isso, com um conjunto de propostas muito concretas para aumentar a confiança entre os cidadãos e a coesão das comunidades, gerando a tal nova “era do nós” que consiga conciliar os ganhos de liberdade e inclusão das últimas décadas com a harmonia e coesão social.

As propostas de João Ferro Rodrigues incluem medidas como a promoção da mobilidade social, uma maior descentralização, um melhor planeamento urbano ou a promoção do associativismo local, mas também propostas mais ousadas, como a criação de um “Serviço Cívico Obrigatório”: uma espécie de serviço militar obrigatório, mas focado sobretudo em dar aos jovens uma experiência de contacto directo com outras realidades e levá-los trabalhar no terreno em prol da comunidade.

Ao longo da conversa, aborda-se o diagnóstico que o convidado faz da sociedade actual, passando pelo encantamento que existe com o mérito individual (e das limitações dessa ideia), a importância de enfatizar não só a liberdade e direitos mas também os deveres dos indivíduos para com a comunidade, a ascensão do populismo e da sua relação com camadas da população que se sentem deixadas para trás pelas elites cosmopolitas e pelo foco da política em direitos de minorias e outras questões identitárias.

Fala-se, ainda, da importância de promover a mobilidade social, da necessidade de rebentar “bolhas sociais” e sobre se as empresas devem ter também um papel social.

