PSP identificou suspeitos de ataque à família de Sérgio Conceição

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já conseguiu identificar os suspeitos do apedrejamento da viatura que transportava a família do treinador Sérgio Conceição. A informação foi revelada esta sexta-feira num comunicado publicado pela força policial.

“Após diligências policiais, foi possível identificar os suspeitos do apedrejamento, tendo esse facto sido participado às entidades judiciárias competentes”, informa a PSP, que esclarece não ter sido possível identificar os suspeitos no local.

Foto Viatura onde seguia família de Sérgio Conceição Porto Canal

Na quarta-feira, o director de comunicação dos “dragões”, Francisco J. Marques, adiantou que o FC Porto tinha fornecido às autoridades as imagens de videovigilância das imediações do Estádio do Dragão, assegurando que, através das mesmas, seria possível identificar os suspeitos.

O carro apedrejado era conduzido pela mulher de Sérgio Conceição no momento do ataque, tendo sido a própria a apresentar queixa junto da polícia no local. Com ela no carro vinham ainda dois filhos do casal – Rodrigo Conceição, jogador da equipa principal, e ainda José, de sete anos.

Em comunicado, o FC Porto repudiou o ataque ao treinador, com Francisco J. Marques a confirmar que o clube abrirá procedimentos disciplinares contra os autores deste ataque, caso se venha a confirmar tratar-se de associados dos “azuis e brancos”.