Sexta na TV: a mãe, o Santo, os aliados e Uma Rainha Como Nunca Viu

CINEMA

A Pesca do Salmão no Iémen

Cinemundo, 18h45

Um xeque visionário do Iémen (Amr Waked) crê que a sua paixão pela pesca do salmão pode enriquecer o seu povo. Harriet (Emily Blunt), a jovem assistente, contacta então o Dr. Alfred Jones (Ewan McGregor), um dos maiores especialistas em pesca de toda a Grã-Bretanha. Realizado por Lasse Hallström, o filme baseia-se no primeiro e premiado romance de Paul Torday.

Gabriel e a Montanha

RTP2, 22h59

Em 2009, depois de buscas que duraram semanas, o jovem economista brasileiro Gabriel Buchmann foi encontrado sem vida, devido a hipotermia, no Monte Mulanje, no Malawi. Oito anos após a sua morte, o realizador – e seu amigo – Fellipe Barbosa (Casa Grande) decidiu realizar este filme que recria os últimos 70 dias de Buchmann em África.

Para o efeito, consultou notas pessoais e e-mails enviados a amigos e familiares, observou as fotos deixadas na sua máquina fotográfica e seguiu rigorosamente o seu trajecto. À excepção de João Pedro Zappa e Caroline Abras, que interpretam Buchmann e a namorada, Cristina, o elenco é constituído pelas diversas pessoas que se foram cruzando com o protagonista ao longo da viagem.

Aliados

Fox, 1h56

Robert Zemeckis filma, segundo um argumento de Steven Knight, este romance de espionagem passado na II Guerra Mundial, com protagonismo entregue a Brad Pitt e Marion Cotillard.

Depois de se apaixonarem em Marrocos, numa missão conjunta para eliminar uma alta patente militar de Hitler, Max e Marianne casam-se, têm uma filha e vivem felizes em Londres. Tudo se altera quando começa a pairar sobre ela a suspeição de ser uma agente dupla com ligações aos nazis.

​Goodnight Mommy

Prime Video, streaming

Estreia. Envolta em ligaduras, Naomi Watts protagoniza este filme de terror psicológico em que uma mulher se submete a uma cirurgia facial que tem efeitos, no mínimo, estranhos – algo que rapidamente é notado pelos seus filhos gémeos. Realizado por Matt Sobel, segundo um argumento de Kyle Warren, Goodnight Mommy funciona como remake norte-americano do filme austríaco que Severin Fiala e Veronika Franz assinaram em 2014.

DOCUMENTÁRIO

Isabel II: Uma Rainha Como Nunca Viu

TVCine Emotion, 21h45

Numa altura em que se multiplicam as homenagens a Isabel II e os artigos acerca de todos os meandros da sua vida, chega ao canal este documentário que promete ser “original e revelador”. O autor é Roger Michell, o realizador de Notting Hill, para quem este foi um projecto pessoal e derradeiro – trabalhou no filme praticamente até morrer, em Setembro de 2021.

SÉRIES

Santo

Netflix, streaming

A plataforma estreia a sua primeira co-produção entre Brasil e Espanha. Trata-se de um policial cheio de suspense que envolve dois polícias (interpretados por Bruno Gagliasso e Raúl Arévalo) que, apesar de separados pelo Atlântico, perseguem o mesmo homem: um narcotraficante violento e de rosto desconhecido.

Um Assunto Privado

Prime Video, streaming

Estreia. Contrariando as pressões para se casar ou para se entregar a assuntos mais “femininos” a jovem Marina Quiroga (Aura Garrido) desafia a sociedade galega dos anos 1940 com a sua veia de detective, que a põe no encalço de um serial killer. Nessa investigação, conta com a preciosa ajuda do seu fiel mordomo (Jean Reno). A série espanhola é composta por oito episódios.

MÚSICA

Fado É Amor - Uma Homenagem a Carlos do Carmo

RTP1, 22h43

Recordação do concerto que juntou nomes como Carminho, Dino D’Santiago, Camané, Jorge Palma, Mariza, Marco Rodrigues, Tito Paris, Ricardo Ribeiro, Agir, António Serrano ou Pedro Abrunhosa numa homenagem a Carlos do Carmo. Realizou-se a 21 de Dezembro de 2021, naquele que seria o dia o 82.º aniversário do fadista, que morrera quase um ano antes.

Ben Harper em Concerto na Baloise Session

RTP2, 1h11

Registo do concerto do cantor, compositor e multi-instrumentista no festival suíço Baloise Session, em 2018, ano que editou, a meias com Charlie Musselwhite, o álbum No Mercy in This Land.