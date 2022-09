Fim-de-semana na TV: Godinho gigante, danças com Beltrão e conversas de maestro em Casa de Lava

CINEMA

Doutor Sono

Hollywood, sábado, 22h25

Escrito e dirigido por Mike Flanagan, dá seguimento à história de The Shining, o livro de Stephen King que deu origem ao filme homónimo de Stanley Kubrick. Reencontramos Dan (Ewan McGregor) já adulto. Embora seja um homem traumatizado e alcoólico, terá de se tornar o protector de uma jovem perseguida por ter um poder especial.

Casa de Lava

RTP2, sábado, 23h04

Pedro Costa dirige o seu olhar a Cabo Verde. O cenário é uma paisagem vulcânica, onde toda a vida parece estar envolta em cinzas. Mariana é uma enfermeira que deixa Portugal e parte para lá para acompanhar um operário em coma, Leão. O elenco inclui Inês de Medeiros, Isaach De Bankolé, Pedro Hestnes, Edith Scob, Mónica Calle, Luís Miguel Cintra, Isabel de Castro e João Medina.

Só para Bravos

Cinemundo, domingo, 20h05

A 28 de Junho de 2013, um raio provoca um incêndio perto da cidade de Yarnell, Arizona (EUA). Não tarda a alastrar e ficar fora de controlo. É então chamada uma unidade de elite da corporação de bombeiros de Prescott, formada por 20 homens que farão tudo para salvar as populações e os seus bens. Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Taylor Kitsch, James Badge Dale, Jennifer Connelly, Alex Russell e Ben Hardy compõem o elenco deste filme dramático de Joseph Kosinski, baseado em acontecimentos reais.

O Falcão Manteiga de Amendoim

AXN Movies, domingo, 21h10

Uma comédia dramática sobre amizade e capacidade de superação, com interpretações de Shia LaBeouf, Dakota Johnson, John Hawkes, Bruce Dern e Zack Gottsagen, e argumento e realização dos estreantes Tyler Nilson e Michael Schwartz. Zak é um rapaz com síndrome de Down que foge da casa de acolhimento onde vive para se aventurar no mundo e para se inscrever numa escola de wrestling. No percurso, vai conhecer Tyler, um fora-da-lei de bom coração que o vai ajudar a concretizar o seu sonho.

Relatório Minoritário

AMC, domingo, 22h14

Baseado num conto de Philip K. Dick e realizado por Steven Spielberg, Relatório Minoritário decorre em Washington D.C., em 2054, numa altura em que a criminalidade foi erradicada. Tom Cruise é o detective John Anderton, coordenador da unidade de Pré-Crime, onde uma tecnologia psíquica permite prender os autores dos crimes antes que os cometam. O detective acredita que o sistema é perfeito, até se virar contra ele. Não lhe resta alternativa senão fugir para tentar provar a sua inocência.

SÉRIES

The Orville

Fox Comedy, sábado, 21h46

A nave mais disfuncional da galáxia volta a aterrar nas noites de sábado. Começa a terceira temporada da série criada por um trekkie convicto, que é também um vulto maior da comédia malcomportada: Seth MacFarlane (Family Guy, American Dad, Ted). É ele quem veste a pele e o fato azul (a mesma cor do extraterrestre com que a mulher o traiu) do capitão Ed Mercer, aos comandos desta paródia sem pudores e repleta de referências aparentes, evidentes ou subliminares ao universo Star Trek.

Los Espookys

HBO Max, sábado, streaming

Passados mais de três anos da primeira época, está de volta a bizarra criação cómica de Julio Torres, Ana Fabrega e Fred Armisen, co-protagonizada pelos próprios. Centra-se num grupo de amigos amantes de terror que criam uma empresa de sustos à medida, num país nunca mencionado da América do Sul. O chileno Sebastián Silva, que assinou filmes como Crystal Fairy ou Magic Magic, é o realizador dos quatro primeiros episódios desta temporada, estando os últimos dois a cargo da própria Ana Fabrega.

DOCUMENTÁRIOS

O ADN do Homicídio

AMC Crime, sábado, 18h20

Estreia. Cada episódio é dedicado a um crime que ficou por resolver. A investigação está a cargo do experiente Paul Holes, antigo detective de casos arquivados. Esteve ligado, por exemplo, à detenção de Joseph James deAngelo, mais conhecido como Golden State Killer – processo em que as amostras de ADN foram determinantes. Composta por dez episódios (metade emitida no sábado; a outra metade, no domingo), a série faz parte de todo um Fim-de-Semana Forense. Nas 48 horas do especial, sobressai ainda a estreia de O Verdadeiro CSI (sábado, às 22h30).

O Museu de História Natural Ganha Vida

Odisseia, sábado, 20h32

David Attenborough é o guia desta visita ao museu londrino, que acontece ao anoitecer, depois do fecho das portas. Animações criadas por computador fazem com que os ossos do Diplodocus, do Archaeopteryx, da moa gigante e de outras criaturas extintas pareçam ganhar vida nas salas do edifício. O documentário foi premiado com um BAFTA.

Coreia do Norte: A Viagem de Michael Palin

National Geographic, domingo, 22h30

“Não há cartazes de publicidade na rua, só de ideias.” Eis uma das observações feitas por Michael “Monty Python” Palin enquanto passeia por Pyongyang, na sua viagem a um dos países mais fechados e secretos do mundo.

SG Gigante

RTP2, domingo, 23h42

Estreia. Os 50 anos de discos de Sérgio Godinho, contados a partir do seminal Os Sobreviventes, motivaram um projecto de homenagem coordenado por Capicua, em que um conjunto músicos de vários campos – sobretudo da cena hip-hop e electrónica – revisitaram algumas das suas canções. Este filme, realizado por André Tentúgal, documenta o processo, reunindo testemunhos do próprio cantautor, da curadora e de artistas participantes (Nerve, Valas, Amaura, Stereossauro, DJ Ride, Dino D’Santiago, Rita Vian, Branko e muitos outros).

DANÇA

Bruno Beltrão: Nova Criação

RTP2, sábado, 22h01

Estreia televisiva da mais recente criação de Bruno Beltrão. O coreógrafo brasileiro reflecte sobre a “triste realidade” sociopolítica do seu país, num gesto que é também de resistência. Em palco, dez bailarinos manifestam, pelo movimento e palavra, a tensão de questões relacionadas com condições sociais e políticas que paralisam a sociedade, a desunião e o antagonismo de uma nação, e a perda de significado de conceitos como democracia e solidariedade.

MAGAZINE

Tudo Menos Clássica

RTP2, domingo, 22h57

Estreia. O maestro Martim Sousa Tavares é o autor e anfitrião de um programa que, a partir da música clássica, forja “uma reflexão que observa e correlaciona diferentes artes e questões intemporais”. Debitado semanalmente, promete uma “pesquisa ecléctica e sem barreiras” sobre vários conceitos, na companhia de músicos convidados. A pianista Joana Gama é a primeira, num episódio pautado pela Má-educação. Tiago Sousa, Angélica Salvi e João Barradas estão entre os convidados que se seguem.

MÚSICA

Guitarras para Amália

RTP2, sábado, 00h52

Cem guitarristas homenageiam a diva do fado. O espectáculo percorre 12 canções imortalizadas pela sua voz, interpretadas em grupos, e culmina na reunião de todos os participantes para o tema Amália. Registado nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa, em 2020, o concerto contou com notas musicais e biográficas de Joel Pina (1920-2021), que com a sua viola baixo acompanhou a fadista durante décadas.

DESPORTO

Atletismo: 15.ª Hyundai Meia-Maratona do Porto 2022

RTP1, domingo, 8h55

Directo. A 15.ª edição da prova é a primeira que não atravessa a ponte D. Luís I, por causa das obras no tabuleiro inferior. Os 21 quilómetros, com partida no Jardim do Passeio Alegre, são percorridos ao longo da zona ribeirinha.

INFANTIL

Uma Aventura do Outro Mundo (V.Port)

Panda Kids, sábado, 11h

Luís, um rapaz solitário de 12 anos, conhece Nag, Wabo e Mog, três alienígenas amorosos mas muito trapalhões, cuja nave se despenhou no seu quintal. Mas os novos amigos têm de ser protegidos de um inimigo mortal: o pai de Luís, um ovnilogista convicto de que extraterrestres são seres muito perigosos. Uma comédia animada com realização dos irmãos Wolfgang e Christoph Lauenstein, também responsáveis pela oscarizada curta Balance.

D’Artacão e os Três Moscãoteiros - O Filme (V. Port.)

Nos Studios, domingo, 9h05

Adaptação da famosa série animada dos anos 1980 em que cães faziam as vezes de protagonistas da história de Alexandre Dumas. D’Artacão, que sonha ser um dos Moscãoteiros, acaba por se juntar a eles para defender a França dos planos do Cardeal Richelião. Realizado por Toni García, o filme é escrito pelo veterano da animação Doug Landale.