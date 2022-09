Bolhão reabriu: “Agora é tempo de a cidade apoiar” o mercado

Quatro anos e quatro meses depois de obras de restauro e reabilitação, o Mercado do Bolhão, um ícone histórico da cidade do Porto, voltou à vida. Cerca de 20 mil pessoas já passaram pelo novo espaço que abriu portas esta quinta-feira, 15 de Setembro, às 8h em ponto, após o toque de sino do presidente da Câmara Rui Moreira, que inaugurou o espaço. Mas "devolver o Bolhão à cidade", uma promessa que Moreira fez quando se tornou autarca do Porto, não foi uma tarefa fácil.

O PÚBLICO acompanhou os dias que antecederam a reabertura do espaço. Entusiasmo, confusão e algum nervosismo eram as emoções dominantes: a 10 de Setembro, cinco dias antes da reabertura, os vendedores começaram a sair do mercado temporário com muitos pormenores por acertar.

Leia a reportagem completa aqui