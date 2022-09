To Build a Home: encontros no cruzamento entre arquitectura e música

Neste episódio do podcast Antecâmara, Adriano Reis conversa com a dupla MUAY no contexto da exposição Sound It, no CCB. O podcast Antecâmara é um parceiro da Rede PÚBLICO.

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara. Depois de ouvirmos episódios marcantes dos programas da rádio, mergulhamos também nas residências de diferentes autores na exposição Sound It, inaugurada pela Rádio Antecâmara, que esteve patente até Setembro na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Neste episódio, recebemos To Build a Home, um programa criado por Adriano Reis em resposta à open call lançada pela Rádio Antecâmara durante a residência Sound It, cujo júri foi composto pelo Pedro Campos Costa, Alessia Allegri, Catarina Esteves e João Galante.

Foto

To Build a Home procura colocar à discussão os processos criativos, convergentes ou divergentes, da arquitectura e da música. Através de convidados que são arquitectos, mas que também são músicos, procuramos ouvir as histórias que têm para nos contar e tentamos perceber como é o dia-a-dia destas pessoas que vivem entre o espaço e o som. Que lugar ocupa cada um deles no seu quotidiano, de que forma coabitam no seu imaginário e como comunicam entre si estas duas práticas.

Neste episódio desafiamos os integrantes da banda MUAY, Hugo Ferreira (guitarra e sintetizadores) e Nuno Sousa (bateria e sintetizadores), a falarem sobre os lugares em comum destas duas disciplinas, as convergências e as divergências dos seus processos criativos, descobrir o espaço ao som de melodias inspiradoras ou perceber de que forma o som pode moldar o espaço.

Percorre-se as histórias que juntam há mais de 15 anos esta dupla, dentro e fora dos MUAY, percebendo o que os motiva na arquitectura, a forma como encaram as práticas arquitectónicas e musicais, deambulando pelos seus cruzamentos e colaborações dentro do panorama artístico português contemporâneo e do território criativo do interior nortenho do país.

Adriano Reis, arquitecto mestrado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto em 2007, trabalhou nos escritórios EM2N em Zurique, ADEPT em Copenhaga e M+AA em Genebra antes de fundar os ateliers AR2A e LINK no Porto. Paralelamente, é um “quase baterista”, autodidacta e com alguns álbuns gravados no Porto e em Genebra, com bandas de estilos que passam pelo rock, o electrojazz ou o funk.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

