Manuais escolares

A propósito da carta do leitor Eurico de Carvalho, publicada a, 12 de Setembro: então, é educativo danificar livros? Um livro, mesmo um manual escolar, não é um artigo vulgar de consumo, e seria bom que os estudantes aprendessem não só o conteúdo dos manuais escolares mas também o respeito pelo livro, e a melhor maneira de o utilizar. Um livro emprestado deve ser devolvido em boas condições se se tiver algum respeito pelo próximo leitor, Claro, com os seus próprios livros pode fazer o que quiser.

Os sublinhados e/ou anotações directamente num livro são as práticas dos preguiçosos. É sempre possível, ao ler um texto, ter uma folha ou um caderno ao lado, e anotar sobre eles o que achamos que vale a pena lembrar e/ou reler. Assim o aluno re-elabora o texto em casa. Em qualquer caso, o melhor seria que o Governo desse aos alunos os manuais escolares para cada ano lectivo. A educação deve ser inteiramente gratuita. É uma utopia? Mas para que servem os impostos?

Sara de Neyman, Ponte de Lima

Mais um flop do MP

Uma ano antes da tragédia de Pedrógão Grande, olhando no local para o mar de eucaliptos copa com copa, em terrenos muito acidentados, comentei: quando isto começar a arder não vai parar.

E a tragédia aconteceu: o resultado dum direito sucessório que permitiu herdar bouças economicamente impossíveis de explorar, dum Estado que não sabe a quem pertence uma número sem fim de terrenos, duma legislação esquecida sobre a prevenção nas florestas…

Cinco anos depois ficamos a saber que as acusações do Ministério Público (MP) de homicídio por negligencia contra 11 arguidos foram totalmente consideradas como improcedentes pelo colectivo de um tribunal de Leiria. Durante 5 anos, 11 cidadãos viram o seu nome associado à palavra homicídio, pois tal era o entendimento do MP.

Estamos perante mais um caso mediático em que o MP encarna as vestes do sacerdote vingativo, que em público reclama o sacrifício do bode expiatório, protegido pela liturgia judicial; e depois, mais uma vez assistimos a uma entrada de leão que termina numa humilhante derrota por 11-0: o MP não conseguiu provar perante o tribunal que nem um único dos acusados podia ser directamente responsabilizado pela tragédia.

E voltamos a perguntar: que sucede ao Procurador (a) que falhou clamorosamente na sua função? Quem avalia e afasta os incompetentes? Perante quem responde o MP? Afinal quase só perante si mesmo, tal é a constituição do Conselho Superior do MP (pertencem ao organismo que deviam controlar, a presidente, 4 vogais e mais 7 Procuradores).

E como de costume, o poder político, com telhados de vidro, vai continuar a assobiar para o lado…

José Cavalheiro, Matosinhos

Artigo de José Manuel Amarante

No passado dia 12 de Setembro o jornal que dirige publicou um artigo de opinião do prof. José Manuel Amarante - “A mudança do paradigma no trabalho médico e a falta de médicos de família” -​ onde tece algumas considerações sobre a contratação de 50 médicos cubanos pelo ministro Paulo Macedo que evidencia um preconceito ideológico. Devo afirmar, na minha qualidade de ex-presidente da Secção Regional Sul da Ordem dos Médicos (2014-2016) que nunca houve qualquer queixa sobre o comportamento destes médicos. Lembro que se deslocaram a Cuba um professor da Faculdade de Medicina do Porto para apreciar os curricula académicos destes colegas e uma equipa de quatro médicos para verificar o conhecimento da língua.

O seu temor pela contratação de médicos estrangeiros demonstra um espírito corporativista e bairrista, impróprio de um director de uma Faculdade de Medicina.

No Serviço Nacional de Saúde inglês trabalham profissionais de cerca de 40 nacionalidades diferentes. Devo ainda realçar que exerci a profissão de médico, em países estrangeiros, sem a exigência de um exame da língua.

Jaime Mendes, presidente da Secção Regional Sul da Ordem dos Médicos (2014-2016)