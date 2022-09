Sporting alvo de ataque informático. Site oficial está indisponível

O site oficial do Sporting está a ser, na manhã desta quinta-feira, alvo de um ataque informático. A informação foi confirmada por escrito ao PÚBLICO pelos “leões”, que dizem estar a realizar esforços para repor a normalidade.

Nos casos mais graves, este tipo de ataques informáticos pode resultar na exfiltração de dados sensíveis presentes em bases de dados da entidade afectada. Estas informações sigilosas são depois usadas pelos hackers como forma de pressionar vítima do ataque a desembolsar um resgate avultado. No caso concreto do Sporting, ainda não é conhecida a extensão de uma potencial intrusão dos piratas informáticos.

No comunicado publicado esta manhã nas redes sociais sobre o incidente, os “leões” explicam aos adeptos em que consiste este tipo de ataque informático, explicando que o principal objectivo dos hackers se prende com a interrupção do normal funcionamento do site.

“Este tipo de ataque distribuído de negação de serviço [conhecido como DDos, de distributed denial-of-service] consiste no envio de pedidos excessivos provenientes de vários computadores também eles comprometidos, causando sobrecarga nos servidores alvo. Esta ‘inundação’ de pedidos maliciosos tem como objectivo interromper o normal funcionamento do site causando constrangimentos no acesso, podendo inclusive levar à indisponibilidade total do serviço”, esclarece o clube.