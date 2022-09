Quinta na TV: em campo com Dunkirk, operações especiais e a estreia de Assassinos Lendários

CINEMA

O Gang de Hollywood

Nos Studios, 19h55

Tudo o que Nicki quer é ser rica e famosa. Essa ambição leva-a a juntar-se a uns amigos para invadir casas de celebridades. Enquanto experimentam o glamour desse mundo, acabam por ter ao seu alcance milhões de dólares em bens de luxo.

Com argumento e realização de Sofia Coppola, o filme baseia-se na história real do grupo The Bling Ring. Emma Watson, Israel Broussard, Katie Chang, Claire Julien, Taissa Farmiga e Paris Hilton (uma das vítimas reais dos assaltos) dão vida às personagens.

Dunkirk

Hollywood, 21h30

Três Óscares (em oito nomeações) distinguiram este épico de guerra realizado por Christopher Nolan, sobre a batalha da II Guerra Mundial em que se deu a evacuação de mais de 300 mil soldados aliados, quando estavam rodeados pelo exército alemão.

Com recurso a poucos diálogos, uma história não-linear e uma atenção redobrada aos pequenos detalhes, o filme procura mostrar o que aconteceu a partir de três perspectivas diferentes: da terra, do ar e do mar. Finn Whitehead, Jack Lowden, Kenneth Branagh, Harry Styles, Mark Rylance Cillian Murphy e Tom Hardy (que faz hoje 45 anos) compõem o elenco.

Ordem Moral

RTP1, 23h

Em 1918, Maria Adelaide Coelho da Cunha, proprietária do Diário de Notícias e filha do fundador do jornal, foge com o antigo motorista, muito mais novo do que ela. Gera-se uma busca altamente mediática. Três semanas depois, é encontrada no hospício Conde de Ferreira e declarada louca e incapaz por Júlio de Matos, Egas Moniz e Sobral Cid, o que permite ao marido vender o jornal e entregá-lo aos poderes que irão instituir a ditadura.

Realizado por Mário Barroso, o filme tem argumento de Carlos Saboga, música de Mário Laginha e Maria de Medeiros no papel principal.

SÉRIES

Seal Team

Fox, 22h15

Começa a quinta leva de episódios da série criada por Benjamin Cavell (Segurança Nacional, Justified), sobre uma unidade de elite das forças de operações especiais americanas, comandada por Jason Hayes (David Boreanaz). A abrir as hostilidades desta temporada está um treino que se revela uma fachada para uma missão secreta. Seal Team está no ar às quintas-feiras, em episódio duplo.

Intuição Criminal

AXN, 23h44

A descoberta do corpo de um empresário, coberto de areia e óleo, abre a sexta temporada da série criminal austríaca centrada em Angelika Schnell (Ursula Strauss), a ultra-intuitiva e algo desregrada – mas brilhante – inspectora-chefe do departamento de homicídios de Viena. Os dez episódios são debitados à quinta.

Vento Norte

RTP1, 1h01

A história da família Mello, um clã minhoto abastado, é o fio condutor deste romance histórico situado no pós-I Guerra Mundial, que tem como pano de fundo os acontecimentos que culminaram no golpe de Estado de 26 Maio de 1926 – o início de 48 anos de ditadura em Portugal. A série é reposta a partir de hoje, de segunda a sexta.

DOCUMENTÁRIO

Assassinos Lendários

História, 22h15

Estreia. Bravura, treino e frieza são características comuns às personalidades lembradas nesta série documental que o canal descreve como “informativa e divertida”. Cada um dos dez episódios – para ver à quinta-feira, em dose dupla – é dedicado a uma pessoa ou um grupo, sejam tebanos, samurais, vikings, guarda-costas papais ou até “homens-aranha” ao serviço de Alexandre, o Grande.

DESPORTO

Futebol: SC Braga x Union Berlin

SIC, 19h55

Directo. Depois da vitória frente aos suecos do Malmö, o Sporting de Braga defronta, em casa, os alemães do Union Berlin, na fase de grupos da Liga Europa.

Futsal: Portugal x Paraguai

RTP1, 20h53

Directo. A selecção portuguesa de futsal, campeã europeia e mundial em título, enfrenta a equipa paraguaia nesta meia-final da Finalíssima, um torneio de quatro em que entram também Espanha e Argentina (país onde a competição tem lugar, em Buenos Aires).

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP1, 1h54

Vítor Gonçalves recebe Carlos Moedas. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa é chamado a fazer o balanço de quase um ano no cargo.

MÚSICA

Tom Walker no Festival Baloise Sessions

RTP2, 1h26

Registo da passagem do cantor e compositor britânico pelo festival suíço em 2019, ano em que ganhou o Brit Award de artista revelação, na senda do sucesso do tema Leave a light on, do álbum de estreia What a Time to Be Alive.