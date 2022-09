Média diária de casos de covid-19 atinge o valor mais baixo do ano em Portugal

A média de infecções pelo coronavírus que provoca a covid-19 desceu em Portugal para os 2468 casos diários, o valor mais baixo registado este ano, indicam os dados do Instituto Ricardo Jorge (INSA) divulgados esta quarta-feira.

Segundo o relatório semanal do INSA sobre a evolução da covid-19, o número médio de casos diários de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 a cinco dias voltou a baixar dos 2527 para os 2468 a nível nacional, sendo ligeiramente mais reduzido no continente (2294).

Esta média de 2468 contágios diários é a mais baixa registada durante 2022, ano que começou com valores elevados que chegaram aos 49.795 casos diários notificados no final de Janeiro.

Quanto ao índice de transmissibilidade (Rt) do SARS-CoV-2, que estima o número de casos secundários de infecção resultantes de cada pessoa portadora do vírus, os dados do INSA indicam que está nos 0,98 a nível nacional, sem alterações significativas em relação à semana anterior.

O relatório refere ainda que quatro regiões estão com este indicador acima do limiar de 1: Lisboa e Vale do Tejo (1,01), Alentejo (1,02), Açores (1,10) e Madeira (1,34, o maior valor de Rt do país).

O Norte regista um Rt de 0,97, o Centro de 0,94 e o Algarve de 0,94, avança o INSA.

O instituto estima que, desde 2 de Março de 2020, quando foram notificados os primeiros casos, até 9 de Setembro, Portugal tenha registado um total de 5.447.844 infecções pelo vírus que provoca a covid-19.