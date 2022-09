Costa de volta aos debates na Assembleia no dia 29; estado da União Europeia discute-se a 28 de Setembro

O primeiro-ministro vai voltar à Assembleia da República para o debate regimental no dia 29 de Setembro, uma semana e meia antes de o Governo entregar a sua proposta de Orçamento do Estado para 2023 a 10 de Outubro. Este será o terceiro debate desta legislatura - António Costa só fez um debate sobre política geral em Junho e o estado da Nação no final de Julho.

No dia anterior, a 28, o Parlamento debate o estado da União - o que o Parlamento Europeu está também a fazer hoje em Bruxelas com Ursula von der Leyen - um relatório do progresso da actividade do Governo e várias petições. No dia 30, serão debatidas e votadas duas propostas de lei do Governo sobre medidas de combate ao terrorismo e mudanças nos códigos especiais dos impostos sobre o consumo, assim como projectos de lei do Bloco sobre agricultura intensiva e do PCP sofre reforço da escola pública.

Entretanto, o Bloco marcou um debate potestativo para dia 6 de Outubro para discutir soluções para o aumento exponencial das taxas de juro que, a curto prazo, podem representar mais algumas centenas de euros mensais a pagar ao banco. No final da reunião da conferência de líderes, o bloquista Pedro Filipe Soares convidou os restantes partidos e o Governo a apresentarem propostas para discutir nesse dia com soluções para o problema. “Há medidas que podem e devem ser implementadas para garantir que as famílias não ficam com a corda ao pescoço neste momento difícil, para proteger o direito à habitação e garantir que o incumprimento do crédito não é a antecâmara de falta de habitação e fragmentação do mercado.”

O líder parlamentar disse que o Bloco vai entregar um pacote de medidas que passam, por exemplo, pela impenhorabilidade da casa de família, a criação de moratórias ou para que “os abusos da banca possam reverter para famílias em dificuldade”. E espera que as soluções que saírem da AR sejam “fortes e capazes de fazer a diferença”. Questionado sobre o facto de António Costa ter dito que esperava por soluções de Bruxelas para agir neste campo, Pedro Filipe Soares defendeu uma actuação “preventiva” e criticou as “soluções pequeninas” que o Executivo apresentou em situações anteriores. “O Governo teima em atrasar soluções e o tempo faz diferença para que as famílias não entrem em incumprimento.”