Fundação Galp tem 40 bolsas até mil euros por ano para estudantes do ensino superior

A Fundação Galp vai atribuir 40 bolsas de mérito académico a estudantes de licenciatura e mestrado, que iniciem estudos em cursos de especialização tecnológica no ano lectivo de 2022/23.

As candidaturas estão abertas até 23 de Setembro. Podem candidatar-se “alunos de todas as nacionalidades que tenham terminado o 12.º ano de escolaridade ou licenciatura em 2021/2022”, no entanto, têm que residir nos concelhos de Alcoutim, Matosinhos, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Setúbal e Sines ou nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, refere o comunicado, enviado ao P3. Os concelhos escolhidos tiveram como critério de selecção “a localização de vários projectos-chave no ecossistema energético da Galp”.​

As bolsas são de 850 euros ou de mil euros anuais, dependendo se o bolseiro é estudante de licenciatura ou mestrado, respectivamente. Das 40 bolsas disponíveis, 24 são para alunos de licenciatura e as restantes 16 são destinadas a alunos de mestrado. As bolsas têm a duração do curso, ou seja, três anos no caso da licenciatura e de dois no mestrado.

As bolsas da Fundação Galp advêm da participação da empresa no projecto Empresários pela Inclusão Social (EPIS) , “que este ano distribuirá um total de 163 bolsas sociais, para apoiar alunos carenciados durante o seu percurso no ensino secundário e universitário e premiar as boas práticas na educação, pela inclusão social e inserção profissional e/ou ocupacional”. O regulamento da candidatura está disponível no site do EPIS.