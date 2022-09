Sensibilidade e bom senso para a Habitação

Foi notícia esta semana no PÚBLICO a retirada do mercado, pelos senhorios, de 80% da oferta de quartos para estudantes nas várias cidades portuguesas. Regularmente lemos outras notícias e opiniões sobre o preço proibitivo das casas e das rendas em Lisboa e Porto. (Não lemos sobre o resto do país, mas devíamos. A falta de casas para arrendar e rendas demasiado caras para os rendimentos médios estende-se a muitas outras cidades mais pequenas.) Até a revista Jacobin nos dedicou a sua atenção, num artigo sobre o mercado imobiliário lisboeta. Ainda que no seu tom apocalíptico anticapitalista, como se o centro histórico de Lisboa fosse um Shangri-la antes das mudanças na lei das rendas e da proliferação dos AL.