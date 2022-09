Outra vez a privatização

Segundo uma notícia recente, existem indícios de que o Governo se prepara para privatizar a maioria da TAP, a qual nunca deveria ter sido revertida porque a mesma levou a que uma grande fatia dos impostos cobrados aos cidadãos fosse canalizada para o financiamento da companhia aérea, sem a garantia de uma gestão cuidadosa, e que não colocasse em causa a gestão de dinheiros públicos.

O descalabro das contas públicas que tem originado o aumento da nossa dívida é revelador das apostas erradas do Governo, quando os processos não são claros e se regem por interesses particulares que penalizam os cidadãos, pelo que o processo de reversão da privatização da TAP não acautelou os interesses do país, não contribuiu para a credibilidade da empresa, tendo servido unicamente para esbanjar recursos financeiros, sem que daí resultasse um saldo positivo nas contas e na imagem da companhia.

Faz sentido que um país com tradições históricas, tenha uma companhia de bandeira, até como projeção da boa imagem do mesmo, mas a análise do custo e benefício de um processo que tinha sido concluído numa legislatura anterior foi promessa que deu votos, mas revela a qualidade de um Governo que pousa para a fotografia, passando a imagem de um país sem rumo.

Américo Lourenço, Sines

Não nos façam de parvos

Cada um de nós é uma peça fundamental na construção da nossa sociedade democrática e sua consolidação. Porém, no contexto actual, é premente olhar para os salários, as reformas e o apoio às famílias tendo como base a honestidade e o bom senso. Além disso, mais do que nunca, é de extrema importância compreender e reforçar o papel prudente e necessário da massa crítica. Algo que contribui para enfrentar algumas situações onde impera a opacidade, o flagelo do populismo, da demagogia (…) e aprimorar a capacidade argumentativa dos decisores políticos. É que na generalidade dos casos que lhes são embaraçosos, não basta dizer que vivemos num Estado de direito sendo necessário diferenciar aquilo que pertence à política e à justiça, embora sem nunca aludirem à inércia do legislador. E, como é inequívoco, a corrupção, a criminalidade (…) merecem ser punidas com mais vigor e maior urgência. Porque, na verdade, o sentimento de tristeza e preocupação existente na sociedade civil assim o exige. Por essa razão, os políticos devem assumir as suas responsabilidades pelo impacto da morosidade na actualização legislativa e que põe em causa a democracia e os seus valores. Enfim, por tudo isto, é tempo de dizer: ouçam a voz do cidadão comum e por favor não nos façam de parvos.

Manuel Vargas, Aljustrel

Estará em desuso a monarquia constitucional?

Um recente inquérito levado a cabo pela U.S. News and World Report, em 79 nações, tentou identificar os países do mundo onde as pessoas mais desejariam viver. Como resultado dos dez destinos mais pretendidos ou procurados, oito representavam monarquias constitucionais. Entre esses países destacavam-se a Espanha, os países escandinavos e a Holanda, sendo as únicas repúblicas referidas a Suíça e a Itália. Mas o que chamou mais a atenção neste inquérito, foi o facto de os três países mais referidos e considerados partilharem um só chefe de Estado: a rainha Isabel II do Reino Unido, o Canadá e a Nova Zelândia sem contar aqueles que no seu título oficial mencionaram “demais reinos e territórios”. Perante estas constatações, não posso deixar de referir o pretenso jacobinismo da colaboradora do PÚBLICO, Carmo Afonso, evidenciado no seu tendencioso artigo “Reis, rainhas, príncipes e princesas” (12 de Setembro). Pelo que observo e leio no que acontece em várias repúblicas que é isso dos “valores republicanos”? Puros chavões.

António Cândido Miguéis, Vila Real

República versus Monarquia

Como todos os portugueses que por aqui permanecem, nasci sob o regime republicano e, se a minha estrutura cultural privilegia o modelo de escolha pelo voto popular dos que tentam reger os interesses da comunidade, não coloco em causa as comunidades, como a da Grã-Bretanha, que encontram na monarquia a sua coesão e identidade.

Por isso, não posso aceitar a lógica de Carmo Afonso que entende sublinhar que “não existe meio termo” na aceitação da monarquia, considerada “uma afronta” porque “uma pessoa pode ser republicana e moderada. Mas não neste assunto” porque “ser republicano implica ser radical no que respeita à monarquia”.

A palavra “radical” está na base de todos os fundamentalismos, políticos e religiosos, e caricata quando rejeita uma sociedade avançada, numa linguagem de superioridade cultural que menospreza uma tradição ancestral que provavelmente se irá diluir, naturalmente, nas correntes da História.

José Mendes, Coimbra