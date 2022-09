Xi e Putin voltam a encontrar-se para lembrar o mundo de que existe alternativa ao Ocidente

Presidentes russo e chinês participam em cimeira regional no Uzbequistão e estarão juntos pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia. É também a primeira saída do país para o líder chinês desde o início da pandemia.

Quase três anos ou perto de 1000 dias depois, Xi Jinping cruzou uma fronteira da República Popular da China e escolheu, para a sua primeira viagem oficial desde o início a pandemia de covid-19 nada mais, nada menos do que a Ásia Central, região-chave para as ambições económicas e geopolíticas chinesas, e onde se reunirá, previsivelmente na quinta-feira, com o Presidente russo, Vladimir Putin.