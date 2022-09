Primeira-ministra sueca admite derrota eleitoral e demite-se

A primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, reconheceu a derrota do seu Partido Social Democrata esta quarta-feira depois de umas eleições muito renhidas e admitiu a vitória do bloco de direita, que agora vai tentar formar um novo Governo.

Ainda falta contar alguns votos, mas Andersson, que no ano passado se tornou na primeira mulher a ser primeira-ministra da Suécia, disse que os resultados mostram que o bloco de direita ganhou. “Assim, vou amanhã pedir ao Parlamento para abandonar o meu cargo”, disse Andersson numa conferência de imprensa. “Eles têm um ou dois lugares de vantagem. É uma maioria curta, mas é uma maioria”, disse a primeira-ministra demissionária.

Os Moderados, os Democratas Suecos, os Democratas Cristãos e os Liberais mantêm uma vantagem de um deputado desde as eleições de domingo, mas parecem encaminhados para obter 176 dos 349 lugares parlamentares, enquanto o centro esquerda deverá ter 173, de acordo com as últimas estimativas da comissão eleitoral. O resultado ainda tem de ser confirmado oficialmente, provavelmente no fim-de-semana.

Estas eleições representam um ponto de viragem na política sueca, uma vez que o partido anti-imigração Democratas Suecos, com quem os maiores partidos não quiseram relacionar-se quando chegou ao Parlamento em 2020, está na iminência de conseguir influenciar as políticas governativas. O partido poderá obter 20,6% dos votos, ultrapassando os Moderados, que conseguem 19,1%, como maior partido da direita.

Ainda que o partido de Ulf Kristersson tenha uma representação parlamentar mais pequena, o líder dos Democratas Suecos, Jimmie Akesson, não consegue obter os apoios necessários à direita para formar um Governo.

O líder dos Moderados reagiu entretanto à declaração de Magdalena Andersson. “Vou agora começar a trabalhar para formar um novo Governo que faça andar as coisas, um Governo para toda a Suécia e todos os cidadãos”, disse Kristersson.

À frente de uma maioria pequena, Kristersson enfrenta vários desafios. A Suécia está mergulhada numa crise de custo de vida e pode ter uma recessão no próximo ano. A guerra na Ucrânia desestabilizou a zona do Báltico e a incerteza sobre se a Turquia aceitará a entrada sueca na NATO permanece.