Está de volta o Oktoberfest à moda do Porto

Há o maior festival de cerveja do mundo e há o Oktoberfest do Porto que, durante três semanas, leva à Invicta um cheirinho da tradição alemã com dois séculos. “Se não pode ir a Munique, a Nortada traz até si o maior festival de cerveja do mundo, prometendo contagiar todos com a arte de beber boa cerveja”, apregoa a marca de cerveja artesanal com torneiras prontas a jorrar na Rua de Sá da Bandeira, 210.

Tudo acontece — pelo quinto ano consecutivo — entre 16 de Setembro e 8 de Outubro. Ao longo destes dias, esta casa de cerveja artesanal terá novas cervejas inspiradas no Oktoberfest, um menu especialmente preparado para a ocasião, diversos jogos cervejeiros e decoração tradicional, explica a Nortada.

Foto São três semanas de Oktoberfest no Porto DR

A entrada é gratuita e o brewpub vai estar equipado a rigor, desde os colaboradores até às mesas típicas da Baviera.

As novidades nas cervejas deste Oktoberfest são a Munich Hells, disponível exclusivamente nestas torneiras, e uma reedição de uma Märzen (disponível em garrafa e à pressão). Já o menu festivo inclui um pretzel para entrada, uma escolha de prato principal entre weisswurst (uma selecção de salsichas] ou um schnitzel com molho de cogumelos e uma caneca de Marzen de 0,5L para acompanhar a refeição (por 15 euros por pessoa). A sugestão de sobremesa? Um appfelstrudel (4,5 euros).

“É importante para uma marca de cerveja artesanal como a Nortada, que se posiciona na linha da frente da democratização do acesso à boa cerveja e aos diferentes estilos cervejeiros, que eventos como o Oktoberfest e os estilos cervejeiros que lhe são característicos sejam cada vez mais comuns em Portugal”, aponta em comunicado Rui Pedro Pimenta, brand manager da Nortada.

Foto “Trazemos ao mercado novidades frescas" DR

“Trazemos ao mercado novidades frescas tais como uma Märzen engarrafada e duas cervejas em tap [de pressão], assim como toda uma celebração do maior evento cervejeiro que transportamos da fábrica até aos canais de venda”, acrescenta.

Esta é mais uma oportunidade para acompanhar a produção de toda a cerveja Nortada, feita em pleno centro histórico da cidade, num edifício que, para além de ser uma unidade de produção, funciona como brewpub.