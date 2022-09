Isabel II já está em Londres. Cortejo fúnebre recebido com aplausos e lágrimas

O caixão de Isabel II, que deixou a Escócia terça-feira, já está no Palácio de Buckingham, em Londres. Durante a viagem pela capital inglesa, o cortejo fúnebre foi recebido por aplausos, lágrimas e o brilho das câmaras das multidões que saíram às ruas, mesmo com chuva, para se despedir da monarca inglesa.

O caixão ficará em repouso no Palácio de Buckingham em cima de cavaletes na Sala do Arco, até ser transferido para o edifício do parlamento britânico, esta quarta-feira. O funeral de Estado está marcado para a próxima segunda-feira.

Até lá, o caixão, fechado e coberto pelo estandarte real e pela Coroa Imperial do Estado, esfera e ceptro, será colocado sobre uma plataforma elevada, conhecida como catafalco, e guardado continuamente por soldados de regimentos militares que servem o Rei.

A rainha Isabel II morreu na passada quinta-feira, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, após 70 anos e 214 dias como chefe de Estado do Reino Unido e de mais 14 outros países.