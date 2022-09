Messi, Mbappé e Neymar resolveram os problemas do PSG

Parisienses triunfam em Israel depois de terem estado a perder. Haaland marcou o golo do triunfo do City sobre o Borussia.

Teria sido a grande surpresa da segunda semana da Liga dos Campeões, maior até que a derrota do Chelsea em Zagreb. O Maccabi Haifa esteve a ganhar ao milionário PSG e conseguiu travar a reviravolta até meio da segunda parte, mas quem tem Messi, Mbappé e Neymar (e muitos outros) estará sempre mais perto de impor a sua lei. E foi o que aconteceu no outro jogo do Grupo H, onde também estão Benfica e Juventus. O PSG venceu de reviravolta em Israel por 1-3 e chegou aos seis pontos, tal como os “encarnados”.

Não foi o passeio que se esperava para uma equipa cheia de “estrelas” frente ao campeão israelita. Com três dos seus quatro portugueses no “onze” (Danilo Pereira, Nuno Mendes e Vitinha), os parisienses foram surpreendidos pelo Maccabi, aos 34’.

Uma saída imprudente de Sergio Ramos para o ataque e consequente perda de bola, deu espaço para Tjaron Cherry fazer o 1-0 – Vitinha bem tentou, mas não chegou a tempo de impedir o internacional pelo Suriname de fazer o golo.

Depois do choque, as “estrelas” do PSG acordaram e chegaram ao empate antes do intervalo. Aos 37’, Mbappé manobrou pelo flanco esquerdo e deixou para Messi marcar um dos golos mais fáceis da sua carreira.

Já na segunda parte, aos 69’, o craque argentino retribuiu a gentileza ao francês, com uma assistência primorosa para o golo da reviravolta. E como Neymar não podia ficar de fora desta vitória, também ele marcou o seu golo, aos 88’, após passe de Verrati.

No Grupo A, demorou muito tempo a haver golos, mas o Nápoles acabou por conseguir um triunfo robusto por 0-3 em Glasgow sobre o Rangers. Só aos 68’ é que o marcador funcionou em Ibrox, um penálti convertido por Politano. Raspadori fez o 0-2 aos 85’ e Ndombele fechou a contagem aos 91’. Com este triunfo, os napolitanos são líderes isolados do agrupamento, com seis pontos, à frente de Liverpool e Ajax, ambos com três, depois do triunfo da equipa de Jurgen Klopp sobre os neerlandeses. O Rangers continua sem pontuar.

No Grupo E, o líder é o AC Milan, depois do triunfo por 3-1 sobre o Dínamo Zagreb. Mesmo a fechar a primeira parte, Olivier Giroud colocou os “rossoneri” em vantagem na conversão de um penálti, e, logo no início da segunda, aos 47’, Saelemaekers fez o 2-0, com assistência de Rafael Leão. Orsic ainda reduziu aos 56’ e criou alguma incerteza no resultado, mas Pobega fez o 3-1 aos 77’, acabando com as esperanças do Dínamo em repetir um resultado semelhante ao que conseguira na primeira jornada – triunfo por 1-0 sobre o Chelsea.

Quem continua a marcar passo no agrupamento é o Chelsea, que, na estreia do novo treinador Graham Potter, não conseguiu melhor que um empate (1-1) frente ao RB Leipzig. Sterling ainda colocou os “blues” em vantagem, mas Okafor nivelou aos 75’, deixando a formação londrina com apenas um ponto nas duas primeiras jornadas.

No Grupo F, o Real Madrid também manteve o pleno de vitórias, com um triunfo por 2-0 no Bernabéu sobre o RB Leipzig, mas os golos demoraram a chegar para o campeão europeu – Valverde aos 80’ e Asensio aos 91’. Durante a tarde, no outro jogo do agrupamento, houve empate (1-1) em Varsóvia entre Shakhtar Donetsk e Celtic de Glasgow.

Em Manchester, no Grupo G, havia enorme expectativa no reencontro do Borussia Dortmund com o seu “ex”, Erling Haaland, e o foi mesmo o norueguês a dar o triunfo ao City por 2-1.

Os alemães lideraram a partir dos 56’, com um golo de Jude Bellingham, mas a formação orientada por Pep Guardiola, que teve Cancelo de início e Bernardo a partir dos 58’, empatou aos 80’, com um espectacular remate de John Stones de fora da área. Ainda mais espectacular foi o golo que deu o triunfo ao campeão inglês, uma acrobacia “impossível” de Haaland após um cruzamento de trivela de Cancelo aos 84’.

Com o triunfo, o City chega aos seis pontos, seguido do Borussia (três), enquanto Copenhaga e Sevilha ficaram com um ponto cada depois do empate sem golos na capital dinamarquesa.