Universidade do Porto mostra desenhos de Aurélia de Sousa de “uma beleza nunca vista”

Figurado de Barcelos é o tema desta colecção inédita de ilustrações que a artista portuense realizou para a revista científica Portugália , em 1899, e que se encontrava nas reservas do museu da UP.

Há cerca de três anos, a arqueóloga Rita Gaspar “surfava” no acervo do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP), de cujas colecções é curadora, quando deparou com um inesperado portfolio de desenhos a preto-e-branco. Encontravam-se na pasta relativa aos primeiros fascículo da revista científica Portugália (1899-1908), que o etnógrafo Rocha Peixoto (1866-1909) ajudara a fundar nesse final do século XIX. E a sua autora era… Aurélia de Sousa (1866-1922).