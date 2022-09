Quarta na TV: Swimming with Sharks entre parafilias, enigmas e um professor especial

CINEMA

Desejos, o Amor Faz-se

Cinemundo, 20h45

Uma comédia erótica de Paco Léon. Num Verão quente em Madrid, vários casais combatem o esmorecer da chama na sua vida íntima. As suas histórias cruzam-se de formas inesperadas e as chamadas parafilias fazem parte do processo.

Os Órfãos de Brooklyn

Hollywood, 21h30

Nova Iorque, 1957. O detective Lionel Essrog é um homem solitário que sofre de síndrome de Tourette. Depois do estranho assassinato do seu amigo e mentor, decide investigar a morte dele. As pistas levam-no a um bairro desfavorecido, que alguém tenciona demolir em troca de enormes lucros.

Com realização e argumento de Edward Norton, que também o protagoniza, um filme negro inspirado na obra homónima de Jonathan Lethem, também com Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Willem Dafoe, Ethan Suplee e Bruce Willis.

O Enigma da Rosa

Cinemundo, 22h30

Josué Ramos escreve e realiza este thriller psicológico protagonizado por Pedro Casablanc e Julia Francés. Oliver e Julia são um casal com dois filhos e uma vida estável. Depois de um dia de escola igual a tantos outros, a filha mais nova não regressa a casa. Em pânico, os pais contactam as autoridades, que pouco ou nada conseguem fazer.

Passam-se mais de 48 horas sem notícias, até receberem um bilhete onde alguém afirma ter a criança e que apenas a entregará se eles concordarem, nessa mesma noite, marcar um encontro na sua própria casa. O criminoso tem mais uma exigência: de modo algum a polícia pode ser avisada. O que se segue tem tanto de inesperado como de aterrador.

SÉRIES

Agatha Raisin

Fox Crime, 22h

Estreia da quarta temporada da série de crime e mistério – e leveza a resvalar para a comédia – em que a detective dos livros de M.C. Beaton (pseudónimo da escritora escocesa Marion Chesney) salta para a televisão, numa adaptação protagonizada por Ashley Jensen.

No primeiro dos novos episódios, Agatha sente-se obrigada a adiar as muito ansiadas férias quando uma velha senhora lhe pede protecção. Para seguir à quarta-feira, em dose dupla.

Swimming with Sharks

TVCine Emotion, 22h10

Estreia. Kiernan Shipka e Diane Kruger protagonizam este drama que satiriza o lado negro de Hollywood: as relações abusivas nos bastidores. Criada por Kathleen Robertson, inspira-se no filme homónimo (A Comédia dos Infiéis no título português) que George Huang escreveu e realizou em 1994.

Shipka dá vida a uma estagiária que vai trabalhar para um estúdio repleto de esquemas e intrigas, sob a alçada da directora executiva (Kruger), e acaba por sacudir as relações de poder. Há novo episódio a cada quarta-feira.

DOCUMENTÁRIOS

África, Um Continente Desde o Ar

Odisseia, 22h30

Estreia. Às quartas à noite, as paisagens, os povos e os animais do continente africano mostram-se a partir do ar, das savanas às cidades. Cada episódio é dedicado a um país, a começar por África do Sul. Etiópia, Gana, Zâmbia, Moçambique, Camarões, Quénia, Uganda, Marrocos e Botswana são os próximos destinos.

O Professor Bachmann e a Sua Turma

RTP2, 23h34

Numa escola de Stadtallendorf (Alemanha) uma turma de adolescentes de várias nacionalidades debate-se com a dificuldade em dominar a língua e a cultura do país de acolhimento. O seu aliado é Dieter Bachmann, um professor muito especial com quem aprendem estratégias de superação.

Vencedor do Prémio do Júri no Festival de Cinema de Berlim, um documentário realizado por Maria Speth, que escreve o argumento a meias com Reinhold Vorschneider. É emitido em duas partes: a primeira, hoje; a segunda, amanhã.

MÚSICA

Michael Kiwanuka ao Vivo no Festival Baloise

RTP2, 1h23

Registo da passagem pelo festival suíço Baloise Session, em 2019, do premiado compositor e cantor britânico Michael Kiwanuka. Revelou-se em 2012, com a envolvência indie-soul das canções incluídas em Home Again, o disco de estreia. Afirmou-se quatro anos depois com Love & Hate. Na altura deste concerto, tinha em mãos Kiwanuka, que viria a ser galardoado com o Mercury Prize.