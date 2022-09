Um objecto sexual não se nomeia

O som do título sugere mais do que um nome, mas a ilusão, a ambiguidade que esse nome carrega e que se torna mais evidente após a leitura. Propositadamente ambíguo, secreto, sedutor. Malina é nome de homem, mas nele está como que a autobiografia de uma mulher, a escritor ou a narradora. No caso de Malina, essa narradora na primeira pessoa é alguém que não se deixa nomear e na voz dela pode-se encontrar um eco da condição feminina que essa mulher tanto repele como representa enquanto objecto de um triângulo amoroso em que os outros elementos são homens. Um deles é Malina.