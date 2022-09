Tudo luz no passado reencontrado de Panda Bear e Sonic Boom

No Verão de 2020, quando editou Al Things Being Equal, falávamos com Pete Kember, Sonic Boom, sobre a sua vida nos arredores de Sintra, para onde se mudara desde Inglaterra cinco anos antes, falávamos de jardinagem, de viagens de comboio em que as vozes, pela barreira do português que não compreendia, se tornavam apenas som, falávamos da pandemia que grassava, dos vizinhos que se haviam instalado a tempo inteiro e não apenas para festas no Verão. Falou também de como a nova casa, mais espaçosa, lhe permitira uma redescoberta. Ao organizar a sua colecção de discos foi passando os ouvidos por canções que já não ouvia há muito. Os anos 1950 e 1960, doo-wop e rock’n’roll, Everly Brothers, Eddie Cochran, Drifters, Jan & Dean. “Ponho um disco dos Everly Brothers e bastam os acordes iniciais para me derreter, ainda mesmo antes de começarem a cantar”, disse-nos então. “A música dá-me muito bem-estar e, por vezes, gosto de o devolver na minha própria música”.