O fidalgo melancólico

Originário da pequena aristocracia rural galega, Ramón del Valle-Inclán (1866-1936) desde cedo se dedicou à literatura, publicando em fascículos muitas das suas obras, em jornais e em revistas, antes de os fazer imprimir em livro depois de reescritos. Assim sucedeu com os romances autónomos da tetralogia Memórias do Marquês de Brandomín — onde se inclui este Sonata de Estio (1903), a que se juntam Sonata de Outono, Sonata de Primavera e Sonata de Inverno — começados a publicar em 1901 no suplemento Los Lunes do jornal madrileno El Imparcial.