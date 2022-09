Porque é que é tão difícil saber quantos professores faltam ao certo nas escolas portuguesas?

O que se pode dizer com certeza é que nesta segunda-feira estavam 676 vagas por ocupar, mas há algumas situações em que os alunos estão sem aulas e, no entanto, não aparecerão nestes números.

Durante a tarde de segunda-feira, a plataforma onde são divulgadas todas as contratações de escola do ensino público revelava que havia 9654 horas sem professor atribuído. Mas este número poderá estar longe daquilo que é a realidade dos agrupamentos. Tudo porque o processo de colocação de professores tem demasiadas variáveis, tornando muito difícil, com a informação disponível, estimar a real dimensão do problema.