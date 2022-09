A chave vencedora do concurso 73/2022 do Euromilhões, sorteada esta terça-feira, é composta pelos números 9, 12, 15, 40 e 47 e as estrelas 1 e 11.

O concurso 73/2022 do Euromilhões tem em jogo um jackpot de 143 milhões de euros.

Esta informação não dispensa a consulta dos resultados oficiais na página Jogos Santa Casa.