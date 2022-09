Baixa natalidade e fim do Novas Oportunidades: escolas perderam 420 mil alunos em 11 anos

O número de alunos matriculados nas escolas do continente, públicas e privadas, tem descido todos os anos. Entre 2009/2010 e o ano lectivo passado o sistema “perdeu” 420.870 estudantes, uma redução de 22% em pouco mais de uma década, segundo o Perfil do Aluno 2020/2021, um relatório publicado nos últimos dias pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) que mostra o mais recente retrato em números do sistema de ensino português.