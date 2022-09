Rentrée socialista: “Entrei amiga e saio camarada”

“Entrei amiga e saio camarada”. É assim que Beatriz Abreu, uma jovem de Loures, descreve a sua passagem a rentrée do PS, que terminou esta terça-feira. A frase é música para os ouvidos socialistas, que na última semana foram alertando o partido para a importância de cativar as gerações mais jovens. A mensagem foi repetida durante a última semana, quer na Academia Socialista, quer nas jornadas parlamentares, os dois eventos que marcaram o arranque do novo ano político do PS.