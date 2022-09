Fernando Araújo ainda não aceitou ser CEO do SNS e Governo não comenta

Fernando Araújo terá sido convidado para ocupar o cargo criado na sequência do novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde.

O gabinete do primeiro-ministro, António Costa, recusa comentar directamente a escolha de Fernando Araújo para liderar a direcção executiva do SNS, que está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social. Ao que o PÚBLICO apurou, o convite já terá sido feito ao médico portuense, que impôs condições para aceitar. Araújo estará à espera que o Presidente da República promulgue o diploma que cria o cargo para o qual foi convidado para ter a certeza de que as suas funções ficam claramente definidas.

Tudo começou esta terça-feira de manhã, quando o Expresso noticiou que o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de S. João se despediu do Jornal de Notícias, onde teve até hoje uma coluna de opinião, e está a caminho da direcção executiva do SNS. De seguida, também a SIC Notícias revelou que Fernando Araújo era o nome escolhido por António Costa para o cargo de director executivo do Serviço Nacional de Saúde. O canal acrescentava que “o até aqui presidente do conselho de administração do Hospital de São João ainda não terá respondido oficialmente, porque aguarda a promulgação do novo estatuto do SNS”.

Questionado sobre a escolha ou o convite, o gabinete de António Costa não desmentiu, mas também não confirmou: “Nesta matéria, nada podemos acrescentar àquilo que disse ontem o primeiro-ministro: ‘O diploma está em Belém para o senhor Presidente da Republica apreciar. O senhor Presidente da República pode vetá-lo, pode pedir a fiscalização da constitucionalidade ou pode promulgá-lo. Quando o sr. Presidente promulgar o diploma — assim espero que aconteça — nós designaremos o ou a directora executiva do SNS.’”

Do lado de Belém, não foi possível apurar a data da promulgação do diploma que cria a direcção executiva, mas o facto de o nome de Fernando Araújo estar já a circular pode levar a que tudo se precipite. Esta manhã, quando surgiram as primeiras notícias, o nome do futuro director executivo do SNS ainda não tinha sido comunicado à Presidência.

Sem comentar a escolha noticiada, Luís Montenegro disse entretanto que a criação de um CEO no SMS é uma “operação de cosmética”. “Mudou de ministro, mas a política fica na mesma. Cria-se um estatuto do SNS e a política fica na mesma. Agora nomeia-se um CEO do SNS e a política fica na mesma”, disse o líder do PSD. E o que “os portugueses querem não são operações de cosmética”, mas “operações estruturais de fundo, reformas estruturais”.

“Foram 20 semanas de crónicas reais, escritas com alma, sobre os problemas de milhares dos portugueses”, escreveu Fernando Araújo no Jornal de Notícias, dando pistas sobre o seu futuro. Na noite anterior, António Costa elogiara, em entrevista à TVI/CNN Portugal, o funcionamento das urgências no Porto. “Lisboa tem muitíssimo a aprender com o Porto em muitas coisas, em matéria de saúde, muitíssimo”, referiu o primeiro-ministro.

Para esta quarta-feira, às 10h30 da manhã, está marcada a inauguração de uma renovada unidade de cuidados intensivos de infecciologia no Centro Hospitalar de São João, na qual estará presente, além da comissão executiva do Fundo Todos Por Quem Cuida, o próprio Fernando Araújo. com Sónia Sapage