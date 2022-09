Milícias já controlam mais território do Rio de Janeiro que o narcotráfico

O domínio das milícias no Rio de Janeiro tem crescido de forma exponencial nos últimos anos, afirmando-se como uma ameaça à segurança pública que já supera o poder dos grupos do narcotráfico. Em 16 anos, o território controlado por estes grupos paramilitares cresceu 387% na região metropolitana “carioca”, de acordo com um estudo divulgado pelo jornal Folha de S. Paulo.