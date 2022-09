A Rússia e o Inverno do descontentamento

Se as circunstâncias económicas e sociais se deteriorarem nos próximos meses no conjunto União Europeia, ou em vários Estados desta, é expectável que o descontentamento suba de tom e surjam situações políticas difíceis de gerir.

1. Não sei se Vladimir Putin alguma vez leu O Inverno do nosso descontentamento de John Steinbeck, publicado em 1961. Mas o título adapta-se bem aos objectivos do Governo da Rússia, envolvido num confronto com a União Europeia / Ocidente devido à guerra na Ucrânia e onde a situação militar não lhe está a correr bem nesta altura. Em particular, capta a ideia de tentar provocar uma crise energética que desestabilize a economia europeia, provocando dificuldades de abastecimento, inflação e, por essa via, descontentamento social e político que leve alterar as sanções.