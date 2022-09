A viagem a Macau de Jorge Duarte Estevão e outras aventuras

A inauguração da exposição Fronteiras Fechadas: Na Rota da Seda até Macau, do fotógrafo Jorge Duarte Estevão, no dia 15 de Setembro, abre o calendário da B travel Xperience Lisboa, agência de viagens premium do Grupo Ávoris, que assim volta a promover eventos relacionados com viagens.

Já passou pela Fugas Jorge Duarte Estevão (Lugares Incertos), que durante seis meses viajou de comboio, desde a estação da Funcheira, no Alentejo, até às Portas do Sol, em Macau. Durante 197 dias, a viagem atravessou inúmeras fronteiras e esbarrou noutras. Fronteiras Fechadas é um sumário visual do que o fotógrafo encontrou na antiga rota da Seda que vai estar em exposição em Lisboa até ao início de Novembro.

O segundo momento deste regresso à acção da B travel Xperience Lisboa acontece a 29 de Setembro, com a Travel Talk e uma masterclass gastronómica promovida pela embaixada do Peru em Portugal. Segundo comunicado, vão ser dados a conhecer os principais destinos turísticos peruanos, alguns dos quais classificados como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, como a cidade de Arequipa, Cuzco, as Linhas de Nasca e o incontornável Machu Picchu.

Os eventos, de acesso gratuito — decorrem na Avenida Fontes Pereira de Melo, 27, a partir das 18h, necessitando apenas de inscrição prévia através do e-mail ou das redes sociais da agência —, pretendem “despertar a vontade em partir à descoberta de alguns dos mais distintos destinos através dos cinco sentidos”.