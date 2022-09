Problemas com bagagens nos voos sobem ao “top 3” das reclamações

Relatório do primeiro semestre do regulador da aviação civil, a ANAC, mostra que o cancelamento de voos foi o principal motivo de queixa de passageiros aéreos, seguindo-se os reembolsos e as bagagens.

O cancelamento de voos foi o principal motivo de queixa de passageiros aéreos junto do regulador do sector, a ANAC, no primeiro semestre deste ano, com 1239 reclamações, seguido de perto pelos problemas com reembolsos, com 1236 reclamações, cabendo depois o terceiro lugar às questões com as bagagens - ou falta delas -, com 765 reclamações.

Ao todo, de acordo com o relatório semestral de reclamações dos passageiros do transporte aéreo, elaborado pela ANAC, foram registadas 6782 queixas, mais 15% do que no mesmo período de 2019 (antes da pandemia) e 62% acima de idêntico período do ano passado. Em 2019, a principal razão de queixa era os cancelamentos de voos, e, no ano passado, foi o problema dos reembolsos, ligado aos impactos da pandemia.

Agora, o agravamento do problema com as bagagens (que sempre existiu, mas que em 2019 estava no quinto lugar e em 2021 na sexta posição) evidencia a incapacidade do sector em lidar com a recuperação da procura, depois de ter “encolhido” o quadro de pessoal para poupar custos na conjuntura da pandemia.

Este relatório, no entanto, ainda não abrange o período mais caótico para o sector, que se verificou nos meses de Julho e de Agosto, com muitos atrasos, cancelamentos e problemas com as bagagens, obrigando vários aeroportos e companhias aéreas a rever em baixa a sua capacidade de oferta.

Depois da pandemia, diz a ANAC, que “provocou um enorme impacto” na aviação civil, em 2022 “mantêm-se ainda desafios ao funcionamento do sector, sobretudo no que diz respeito às necessidades de recrutamento de trabalhadores, cuja falta tem provocado alguns constrangimentos nas operações das transportadoras aéreas e nos aeroportos”.

Em paralelo, com a diminuição das restrições associadas à pandemia “verificou-se um aumento muito significativo do número de voos e de passageiros”, com estes últimos a superar a fasquia dos 22 milhões (perto dos 25,4 milhões de passageiros do primeiro semestre de 2019).

Reclamações ao lado

De acordo com a ANAC, houve um aumento das reclamações junto das empresas de assistência em escala (Portway e Groundforce) e aos gestores aeroportuários (sector dominado pela ANA – Aeroportos de Portugal), com valores “que divergem significativamente dos anteriores, e que, diz “estarão relacionados com a incapacidade do reclamante em identificar, com precisão, a entidade que prestou ou recusou a prestação do serviço, tendo o reclamante dirigido a sua reclamação a uma entidade que, podendo estar envolvida na prestação do serviço, poderá não ser a principal responsável pelo motivo que desencadeou a reclamação”.

“Evidência deste facto é a invocação de motivos normalmente associados às transportadoras aéreas nas reclamações dirigidas aos prestadores de serviços de assistência em escala e aos gestores aeroportuários”, explica o regulador. A empresa com mais reclamações, em termos absolutos (e devido a factores como a sua dimensão), foi a TAP (com 3239 queixas), seguindo-se a Ryanair (830), a Portway (487), o aeroporto de Lisboa (419) e a Groundforce (302).

Do total de reclamações registadas, diz a ANAC, “81,7% estão relacionadas com a prestação de serviços das transportadoras aéreas, 11,6% são dirigidas aos prestadores de serviços de assistência em escala, sendo as reclamações remanescentes dirigidas aos gestores aeroportuários”.