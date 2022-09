Viagem a Munique reforça azia do Barcelona contra o Bayern

O jogo entrará, com toda a certeza, no top-10 das melhores partidas da fase de grupos desta época da Liga dos Campeões e podia ter terminado com meia dúzia de golos. No entanto, apesar dos 18 remates do Barcelona à baliza de Manuel Neuer, apenas Lucas Hernández e Leroy Sané mostraram eficácia, garantindo a vitória do Bayern, por 2-0. Nos restantes encontros da 2.ª jornada da Liga dos Campeões disputados nesta terça-feira, os rivais germânicos de Sporting e FC Porto também venceram: o Bayer Leverkusen derrotou o Atlético de Madrid; o Eintracht Frankfurt foi ganhar a Marselha.

A partida no Allianz Arena despertava muita expectativa pelo bom momento que o Barcelona atravessava, mas a viagem dos catalães a Munique apenas serviu para reforçar a azia dos “blaugrana” após os duelos com o Bayern.

Com três derrotas bem pesadas nos confrontos mais recentes frente ao Bayern (2-8, 0-3 e 0-3), os catalães até mostraram audácia na Baviera, mas esbanjaram uma mão cheia de oportunidades, com Lewandowski, que reencontrou a anterior equipa, a ser um dos protagonistas da pouca eficácia do Barcelona.

Do outro lado, o Bayern mostrou mais maturidade e, com os golos de Lucas Hernández e Leroy Sané no início da segunda parte, garantiu a vitória e a liderança isolada no grupo.

Já o Inter, somou os primeiros pontos no Grupo C ao vencer na República Checa. Em Plzen, Dzeko e Dumfries fizeram os golos da vitória, por 2-0, dos italianos contra o Viktoria.

Uma semana depois de ser derrotado em Frankfurt pelo Sporting (3-0), o Eintracht mostrou que pretende entrar na luta por um lugar nos “oitavos” da Champions ao vencer em Marselha. No Vélodrome, o domínio na posse de bola foi dos franceses, mas os alemães garantiram o triunfo, por 1-0, com um golo do dinamarquês Jesper Lindstrom, colocando-se assim a par do Tottenham no Grupo D, a três pontos do líder Sporting.

Já para o FC Porto, o objectivo de chegar ao final da fase de grupos num dos dois primeiros lugares do Grupo B ficou mais difícil. Com a derrota em casa frente ao Club Brugge, os “dragões” caíram para o último lugar, uma vez que na outra partida, na Alemanha, o Bayer Leverkusen derrotou o Atlético de Madrid, por 2-0, num jogo onde João Félix foi titular.

Outro português que jogou de início foi Diogo Jota. Sem iniciar uma partida a titular desde Junho, quando sofreu uma lesão ao serviço da selecção, o avançado entrou no “onze” escolhido por Jurgen Kloop para defrontar o Ajax e esteve em destaque - fez a assistência para o primeiro golo marcado por Salah. Pouco depois, o Ajax ainda empatou, por Kudus, mas, no minuto 89, o defesa Matip marcou, garantindo a vitória dos “reds”, por 2-1.