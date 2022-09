Tottenham visita o Sporting depois das “férias” de luxo

A rainha Isabel II morreu, o futebol inglês parou e o Tottenham descansou. Assim foi a última semana do adversário desta terça-feira (17h45) do Sporting na Liga dos Campeões, que gozou “férias” forçadas, mas que deverão ter sabido bastante bem à equipa de Antonio Conte – ter direito a férias destas é, por estes dias, um luxo para quem anda na Champions. Quem poderá pagar a “factura” indirecta de tudo isto? Possivelmente, o Sporting.

O que está em causa é simples de explicar: o Sporting está numa sequência de quatro jogos em 12 dias – como boa parte das equipas da Champions –, enquanto o Tottenham teve direito a seis dias de relaxamento e preparação específica para esta partida europeia, “safando-se” de um jogo frente ao Manchester City, que estaria “entalado” entre um triunfo frente ao Marselha que obrigou a labor exigente e um novo duelo europeu, em Lisboa, no qual estará em jogo a liderança do Grupo D.

Tal equivale a dizer que os londrinos podem dar-se ao luxo de não fazer especial rotação na equipa, algo que muitos treinadores estão a sentir necessidade de fazer. E ainda há, depois, os que poderão fazê-la por obrigação.

Um deles é precisamente Rúben Amorim, que não viu Neto e St. Juste no último treino, ambos lesionados, e que reconheceu que Gonçalo Inácio não estava fisicamente fulgurante no último jogo.

O técnico do Sporting abordou este tema na antevisão da partida. “Perdemos o St. Juste, que é o jogador mais rápido e era o melhor encaixe para o Son (…), é uma grande preocupação, obviamente. Mas vamos a jogo”, apontou, recordando que fazer, com o Tottenham, o que o Sporting fez com o Eintracht poderá ser perigoso. “Se perdermos as mesmas bolas que perdemos com o Eintracht, eles não vão perdoar. Se perdemos aquelas bolas daquela maneira, vamos complicar muito o jogo.”

A limitação nas opções para o centro da defesa – e é importante recordar que o Sporting precisa de dois centrais para acompanharem Coates no trio – significa, por outro lado, que dificilmente Amorim poderá repetir o que fez frente ao Eintracht e como tantas vezes faz em jogos mais difíceis: dar solidez no corredor, utilizando Matheus Reis como lateral/ala.

Caso Neto e St. Juste não estejam disponíveis, é provável que o brasileiro seja utilizado como central, ao lado de Inácio e Coates. Querendo manter Matheus Reis no corredor, então Amorim poderá ter de “inventar” com a solução de ter Esgaio a central.

Seja com que trio de centrais for, o Sporting defronta, em teoria, o adversário mais poderoso no Grupo D e que também venceu na primeira jornada.

Por lá andam Kane, Son e Richarlison, mais Lloris, Perisic, Kulusevski ou Lucas – talvez este último não esteja, por problemas físicos, mas os outros são “material” suficiente para impor respeito. Rúben Amorim definiu mesmo os três primeiros como “um dos melhores ataques do melhor campeonato do mundo”.

Jogo aéreo pode complicar

Para este jogo, é possível que o Sporting tenha direito a mais presença ofensiva do que se calhar pensaria quando lhe saiu o Tottenham na bola do sorteio.

A equipa de Conte é a segunda da Liga inglesa que menos tempo passa no terço de campo adversário e a segunda que mais passa no seu terço – é, portanto, uma equipa sem pudor em defender com um bloco baixo, sabendo que tem predicados relevantes nas transições, algo em que o Sporting tem tido algumas dificuldades.

Rúben Amorim destacou isso mesmo com uma frase clara: “Eles podem estar a defender junto à área e chegam lá à frente em poucos segundos.”

Mas os “leões” têm um dado interessante sobre esta equipa londrina: trata-se de uma formação que permite muitos cruzamentos aos adversários, sendo o Sporting uma equipa que, mesmo não tendo um ponta-de-lança clássico, usa bastante o cruzamento como via de criação de finalizações.

Outro dado relevante, embora não tão animador para o Sporting, é o jogo aéreo. A equipa “leonina” é aquela que menos duelos aéreos ganha na I Liga (e já sofreu dois golos de bola parada), enquanto o Tottenham tem sido especialmente forte nas bolas paradas ofensivas nesta temporada. Se se considerar que St. Juste poderá nem ir a jogo e que Esgaio pode ser uma das alternativas, o cenário fica ainda mais cinzento para Amorim, que recordou precisamente que os londrinos “são muito fortes nas transições e nas bolas paradas”.