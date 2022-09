Reis, rainhas, príncipes e princesas

Ser rainha de Inglaterra é a pura concretização de privilégio. No seu caso, foi um privilégio que fez acompanhar do sentido de dever. Ninguém diga que Isabel II não teve uma vida de serviço, nesse aspecto.

A longevidade é um dos aspectos que tornam Isabel II incontornável. No dia da sua morte, apareceu na rede social Twitter uma thread com fotografias suas a cumprimentar grandes figuras da História. É esmagador. Ninguém terá, como esta rainha, conhecido tantas personalidades marcantes. Na verdade, a sua fotogaleria é um relato de grande parte da História do último século.