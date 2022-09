Porto preocupado com impacto da inflação nas suas contas

Se a médio prazo a crise inflacionista não abrandar, os grandes municípios, “que não vivem de transferências do Orçamento do Estado”, podem enfrentar dificuldades na gestão das suas contas e terão de ser “compensados” pelo Estado. A reivindicação é de Rui Moreira e já terá sido ecoada ao ministro das Finanças, Fernando Medina, num telefonema entre os dois. “A nossa folga é limitada”, referiu o presidente da Câmara do Porto na reunião do executivo desta segunda-feira, a primeira depois das férias.

Se o Estado pode mitigar o impacto da inflação para as famílias e empresas com um acréscimo dos impostos recebidos, decorrentes da inflação, os grandes municípios não podem seguir-lhe o exemplo, argumentou Rui Moreira. “As nossas receitas fiscais não acrescem em função da inflação. Pelo contrário.”

Segundo o presidente da Câmara do Porto, perante esse “problema de exequibilidade”, no que se refere a “medidas de carácter fiscal” que a autarquia possa tomar, Fernando Medina terá mostrado abertura para estudar uma solução apoiada pelo Estado.

Rendas congeladas não

O debate surgiu no hemiciclo após a apresentação de uma proposta do PS, que sugeriu à Câmara do Porto o congelamento das rendas para os inquilinos municipais, tanto em unidades residenciais como comerciais”, já em 2023.

A ideia, explicou Tiago Barbosa Ribeiro, seria ajudar os portuenses a fazer frente à “tempestade perfeita” que se instalou, com a guerra na Ucrânia e a consequente crise inflacionista, escalada de preços e aumento do custo de vida. “As boas contas servem sobretudo para que as usemos nestes momentos”, rogou ao executivo de Rui Moreira, maioritário desde que a vereadora independente eleita pelo PS, Catarina Santos Cunha, se juntou ao poder.

Seria um compromisso “prematuro e irresponsável” para Pedro Baganha, vereador com a pasta da Habitação e Urbanismo, que deixou um problema novo em cima da mesa. Se o Estado já anunciou que haverá um limite de 2% para a subidas das rendas no próximo ano e que os senhorios serão compensados por via fiscal, está por definir de que forma essa compensação será feita para quem tem imóveis no arrendamento acessível, estando, por isso, isentos de pagar IRS.

Além dessa questão, Pedro Baganha mostrou ainda total desacordo com a utilização de “mecanismos de congelamento de renda para controlo de fenómenos de inflação”, argumentando que foi isso que levou à “ruína do centro histórico do Porto”, num processo iniciado ainda na I República.

Com o apoio do PSD, o executivo de Rui Moreira chumbou a proposta socialista.

Voltando aos problemas causados pela inflação, Rui Moreira – que pediu também atenção para a questão do arrendamento acessível, temendo uma condenação do programa ao fracasso – partilhou com o executivo algumas das suas preocupações.

A STCP, por exemplo, viu o Governo anunciar compensações para o transporte público movido a gasóleo numa altura em que tem uma frota que é 70% de gás natural, uma matéria-prima cujos preços subiram 70%. “Como é que um município como o Porto, que tem 54% da STCP, vai acomodar este aumento nas nossas contas?”, exemplificou.

Além disso, continuou Moreira, sendo previsível um aumento do salário mínimo na função pública, e tendo a câmara cerca de 100 milhões de euros de massa salarial, terá de acomodar esse aumento na despesa corrente do seu orçamento. “Mas, ao contrário do Estado, não vamos recolher mais impostos, porque a transferência do IVA é extraordinariamente baixa.”