De munições a tanques: Moscovo saiu de Kharkiv, mas deixou o equipamento militar

Kiev iniciou uma contra-ofensiva militar na zona nordeste do país, em Kharkiv. Na última actualização, feita por um alto funcionário ucraniano, o país garantiu que já recuperou mais de 40 povoações às tropas russas.

Roman Semenukha, chefe adjunto da administração militar da região de Kharkiv, disse que "a situação está a mudar de forma incrivelmente rápida".

As tropas russas retiraram da região ucraniana no sábado, segundo informação confirmada pelo Ministério da Defesa da Rússia. "[As movimentações das tropas russas foram feitas] para atingir os objectivos enunciados da operação militar especial de libertação do Donbass", justificou o porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov. A justificação de retirada da Rússia — reagrupar as tropas para manter o objectivo da operação especial militar — é a mesma que foi dada nos primeiros dias da invasão quando os militares ucranianos impediram o avanço das tropas invasoras rumo a Kiev, a capital do país.